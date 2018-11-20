На Кубу вылетели инструкторы высших учебных заведений МЧС России. В течение трех недель они будут вести курсы повышения квалификации для спасателей из 14 стран Латинской Америки.

Обучение будет проходить на базе Регионального российско-кубинского центра, который действует на острове Свободы с 2014 года. Тогда это было сделано в рамках выполнения распоряжения правительства РФ. Мы отправили специалистов и оборудование, а кубинская сторона подыскала подходящее здание под Центр на базе действующей пожарной части недалеко от Гаваны. С тех пор за несколько лет центр вырос. Там появился полигон, на котором можно отрабатывать не только теоретические навыки, но и практические действия.

Как рассказал корреспонденту "РГ" директор департамента международной деятельности МЧС России Александр Романов, это не первый подобный опыт. Подготовка специалистов пожарно-спасательного профиля в Гаване проходит в третий раз. Но если раньше тушить пожары и спасать людей по российским лекалам обучали кубинцев и еще представителей пары-тройки близлежащих стран, то теперь количество стран, заинтересованных в наших передовых методиках спасения, выросло до 14. Среди них Сальвадор, Гондурас, Эквадор, Мексика, Гватемала, Белиз, Коста-Рика, Боливия, Панама, Никарагуа и Доминиканская Республика и другие.

Курсы были организованы при активном участии Международной организации гражданской обороны.

МЧС проведет занятия по двум программам: "спасательные работы на высоте" и "пожаротушение"

С введением в строй полигона комплексной подготовки пожарных и спасателей российское участие в развитии Центра не завершится. В ближайшее время планируется осуществить поставки комплектов снаряжения для ведения спасательных работ на высоте, для водолазных работ, а также оборудования для учебной лаборатории по гидравлике и метрологии. Кроме того, поступят тренажеры для подготовки судоводителей, автомобили "скорой медицинской помощи".

Как сообщили в МЧС России, на Кубу уже доставлен учебно-тренажерный комплекс для подготовки водолазов "Байкал" и специализированная аудитория аварийно-спасательного инструмента "Простор".