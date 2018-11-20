Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян

Росстат отчитался за текущий рост доходов россиян: за октябрь они увеличились на 4,3%, но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил лишь 1,4%. Такие данные приведены в очередном докладе "Информация о социально-экономическом положении России".

Существенно больше поднялись за октябрь денежные доходы населения - на 5,1% до 33,297 тысячи рублей. В годовом исчислении это означает рост на 5,4%. Месяцем раньше, в сентябре, реальный рост среднемесячной зарплаты по данным Росстата составил 4,4%, а номинальный (в годовом выражении) - 8,1%.

Напомним, что по прогнозам Минэкономразвития в России ожидалось замедление роста экономики в третьем квартале 2018 года - и этот прогноз оправдался. Темпы роста ВВП составили лишь 1,3% в годовом выражении после 1,9% во втором квартале текущего года.