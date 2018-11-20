РЖД разработали концепт первого российского высокоскоростного поезда

В рамках выставки "Транспорт России" в Москве расскажут, каким будет поезд, который пойдет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань.

Презентация первого российского высокоскоростного поезда пройдет на стенде РЖД, подтвердили "РГ" в компании "Скоростные магистрали". Это будет первый поезд ВСМ в России. Он сможет развивать скорость до 400 километров в час. До этого попытки создать аналогичные поезда были в СССР. Одним из вариантов был поезд с двигателями на крыше.

Еще одним вариантом был поезд "Сокол". Его можно посмотреть на музее железных дорог в Петербурге.

Напомним, что скоро планируется запуск новых плацкартных вагонов. Как уже писала "РГ", в вагонах будет изменен дизайн, также они станут лучше в плане комфорта.