Саудовский принц может лишиться престола из-за дела Хашкаджи

Члены королевской семьи Саудовской Аравии выступили против того, чтобы принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд наследовал трон. Такое решение связано с обвинениями в адрес принца в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, ссылаясь сразу на несколько источников, близких к королевскому двору. По их данным, воспрепятствовать восхождению наследного принца на престол собираются десятки принцев и двоюродных братьев. Но они не будут этого делать, пока жив его отец - 82-летний король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

По данным одного из источников, королевская семья планирует поддержать единственного брата короля Сальмана, принца Ахмеда. В поддержку его кандидатуры выступили и высокопоставленные чиновники США, пишет ТАСС.

Отношение к наследному принцу в Вашингтоне поменялось не только из-за предполагаемой причастности к убийству журналиста, но и в связи с его позицией в вопросе закупок оружия у России. В письме Мухаммеда бен Сальмана министерству обороны королевства от 15 мая, попавшем в распоряжение Reuters, он попросил "сосредоточиться на приобретении оружия" у России, включая зенитные ракетные системы С-400.

В Саудовской Аравии престол не наследуется автоматически от отца к старшему сыну, как это происходит в большинстве европейских монархий. Наследника избирают король и старшие члены семьи.

Джамаль Хашкаджи вел колонку в газете The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Журналист пропал второго октября во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Спустя три недели саудовские власти сообщили, что Хашкаджи был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. По делу об убийстве журналиста арестован 21 подданный королевства. Мировое сообщество резко осудило это преступление.