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Рубрика: Спорт

Мастера концовок

Голландия вырвала ничью с немцами и выиграла группу
Текст: Артур Нанян
Сборная Голландии последней пробилась в финальную стадию Лиги наций. "Оранжевые" чудом спаслись от поражения в гостевом матче с Германией (2:2) и выиграли свою группу.
Матч Германии с голландцами стал одним из самых зрелищных в Лиге наций. Фото: EPA Матч Германии с голландцами стал одним из самых зрелищных в Лиге наций. Фото: EPA
Матч Германии с голландцами стал одним из самых зрелищных в Лиге наций. Фото: EPA

До 85-й минуты команда Рональда Кумана безнадежно уступала хозяевам. Голы Тимо Вернера и Лероя Зане обеспечили Бундестим, казалось, солидный задел. Но голландцы провели ударную пятиминутку, в которой уместились точные удары бывшего спартаковца Квинси Промеса и защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

Вырвав ничью, "оранжевые" с семью очками сравнялись с французами, но опередили соперника за счет личных встреч. И достаточно неожиданно выиграли группу, в которой выступали чемпионы мира двух предыдущих розыгрышей турнира.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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- Мы показали характер, - отметил Куман. - Провести два матча со сборными такого высокого уровня - пожалуй, это для нас слишком. Но ребята выстояли. Причем я бы сказал, что немцы сильнее французов. Это на мой, субъективный взгляд.

Куман отметил также игру своей команды в концовках встреч. И не зря: пять из восьми мячей в Лиге наций "оранжевые" провели после 85-й минуты.

- Это удивительный показатель. Не сказал бы, что мы делаем упор на такую статистику, но она нас радует, - признался специалист.

Отдельно стоит сказать о ван Дейке. Пожалуй, именно он сейчас является лидером своей команды. Год назад Вирджил перешел в "Ливерпуль" за 84 миллиона евро, став самым дорогим защитником в истории. С ним "красные", наконец, стали надежнее действовать в обороне. Подтверждают это и цифры: в 12 встречах в Премьер-лиге клуб пропустил лишь пять мячей. Заслуга в этом во многом принадлежит как раз ван Дейку.

Пять из восьми мячей в Лиге наций голландцы провели на последних минутах

Вечером в Гельзенкирхене Вирджил запомнился не только решающим голом, который принес его сборной победу в группе и путевку в "Финал четырех", но и своим поступком уже после матча. Арбитр встречи Овидиу Хацеган сразу после финального свистка не смог сдержать слез и стал плакать. Дело в том, что у румына недавно ушла из жизни мать. Увидев это, ван Дейк подошел к Хацегану, положил руку ему на плечо и сказал несколько ободряющих слов.

- Мне захотелось поддержать его, - сказал Вирджил. - Он хорошо провел матч, справился с давлением в такой ситуации. Это мелочь. Но я надеюсь, что смог хотя бы немного помочь ему.

Тем временем Германия впервые за 40 лет не смогла победить в пяти официальных встречах подряд. Впрочем, сами немцы не паникуют.

- Думаю, все отметили, что в последних матчах мы показываем зрелищный футбол, - полагает Лерой Зане. - Просто нужно хорошо играть все 90 минут, и тогда мы вновь станем грозной силой. Всем должно быть очевидно, что мы прибавили по сравнению с чемпионатом мира.

Отсутствием опыта объяснил причины провала немцев в Лиге наций главный тренер этой сборной Йоахим Лев.

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- У нас молодая команда. Потому иногда и приходится вот так вот расплачиваться, - подчеркнул Лев. - Конечно, мы разочарованы сегодняшним результатом. Хотелось завершить год победой, но не удалось. Но в целом, в уходящем году я вижу больше позитива.

В финальной стадии Лиги наций, которая пройдет в июне 2019 года в Португалии, помимо хозяев и Голландии, сыграют также швейцарцы и англичане. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и, собственно, решающей встречи.

Жеребьевка полуфинальных пар пройдет 3 декабря в Дублине. Важная деталь: участие в "Финале четырех" Лиги наций не гарантирует командам путевок в финальную стадию чемпионата Европы-2020. Впрочем, если кто-то из них не выйдет на Евро-2020 через отборочный цикл, он точно поборется за это право в стыковых матчах.

Тем временем определились две сборные, поднявшиеся на дивизион выше в Лиге наций. Ими стали Македония и Норвегия. "Красно-желтые" перебрались в третий дивизион, а скандинавы - во второй.

Добавим, что сегодня заключительный матч в группе проводит российская команда. Результат встречи наших футболистов в Стокгольме со Швецией стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Спорт Футбол Лига наций Лига наций УЕФА 2018/2019
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