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20.11.2018 16:08
Рубрика: Экономика

Степашин раскрыл планы по расселению аварийного жилья

Текст: Ольга Бухарова
Фото: Сергей Куксин
Видео: Александр Шансков
Во вторник, 20 ноября, на "Горячей линии" в "Российской газете" председатель Наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин рассказал "Российской газете", сколько в этом году еще предстоит расселить людей из аварийного жилья.

- По состоянию на 1 ноября 2018 года количество непереселенных граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, составляет более 6,6 тысячи человек, - рассказал Сергей Степашин. Кроме того, площадь дополнительно выявленного в 2017 году аварийного жилищного фонда, который необходимо расселить в течение этого года согласно распоряжению правительства, составляет 200 тысяч квадратных метров. А это ни много ни мало 12 тысяч человек.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Россиян переселят из аварийных домов до 2026 года

Какие дома будут расселяться в первую очередь? "Те, что признаны аварийными, - ответил Сергей Степашин. И пояснил: "Дело не в том, как выглядит дом. Он может быть как барачного типа, так и девятиэтажный. Все зависит от состояния здания. Как известно, жизненный цикл любого дома 30 лет. Если провести хороший капремонт, то это продлит ему "жизнь" еще лет на десять. Определяет аварийность дома специальная комиссия непосредственно при муниципалитете, они его заносят в реестр. У нас в Фонде ЖКХ каждый дом стоит на контроле. И мы следим за тем, как с ним будут обращаться. У нас за годы существования в Фонде накоплен богатый опыт, налажены тесные взаимоотношения с прокуратурой. Поэтому первые ошибки предыдущей программы, когда мы очень сильно отставали, уже не повторятся".

Полный текст "Горячей линии" со Сергеем Степашиным читайте завтра в "Российской газете".

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