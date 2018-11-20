За девять месяцев 2018 года в нашей стране от рук преступников погибли 917 детей.

В СК сообщили, что за эти месяцы было возбуждено почти 15,5 тысячи уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних. По статистике следственного ведомства больше всего преступлений совершали в отношении несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет - число потерпевших составило 5225. Среди детей в возрасте от 11 до 14 лет потерпевших 3640, в возрасте 6-10 лет их 1647, до 5 лет - 789, а до года - 374.

Буквально на днях столичное управление Следственного комитета объявило о задержании подозреваемого в двойном убийстве матери и сына-подростка в доме на улице Софьи Ковалевской. Это преступление не вошло в статистику, значит, до конца года цифра еще вырастет.

Такую страшную статистику обнародовал Следственный комитет. Глава СКР Александр Бастрыкин требует от своих подчиненных принципиального подхода к защите прав детей, охране их жизни и здоровья. В СК России придерживаются позиции - предотвратить беду легче, чем потом устранять последствия. Сотрудникам СК вменено в обязанность проводить разъяснительную работу в школах по предупреждению опасных ситуаций, в которые могут попасть дети.

А еще Следственный комитет делом помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня ведомство Александра Бастрыкина курирует несколько сотен детских специализированных учреждений по всей стране. Создана разветвленная образовательная сеть, куда входят кадетские корпуса СК России, две ведомственные академии, а еще профильные классы в школах под патронатом СКР.

Больше всего преступлений совершено против подростков 15-17 лет, число потерпевших - 5225

СК России в интересах детей выступает с инициативой внесения изменений, поправок в законы. Так, в Следственном комитете России включились в разработку законопроекта о детском отдыхе, который поручил подготовить президент РФ. Этот закон принят Госдумой в апреле.

По инициативе СКР принят закон, внесший изменения в Уголовный кодекс. Усилена ответственность за преступления сексуального характера, совершенные против несовершеннолетних. С его принятием удалось добиться отмены условного осуждения лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет.