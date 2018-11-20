Societe Generalе выплатит США 1,34 млрд долларов за нарушение санкций

Банк из Франции Societe Generale выплатит США 1,34 миллиарда долларов за то, что тот нарушил режим санкций Америки по отношению к Кубе, Ирану и Судану. Сообщение об этом опубликовано на сайте Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По данным этой системы, банк оштрафован на 81,3 миллиона долларов за "опасные и необоснованные операции", которые были связанны с нарушением санкций против Кубы.

Также об урегулировании спора с этим французским банком объявил Минфин США: по итогам соглашения он выплатит министерству почти 53,9 миллиона долларов во избежание ответственности за нарушение санкций в отношении Кубы, Судана и Ирана.

В свою очередь американский Минюст получит 717,2 миллиона долларов.

Но это еще не все. Societe Generale обязывают выплатить 325 миллионов долларов департаменту финуслуг Нью-Йорка, 162,8 миллиона - офису окружного прокурора Манхэттена. Общая сумма выплат составит 1,34 миллиарда долларов.