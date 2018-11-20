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20.11.2018 09:33
Рубрика: Власть

Совфед ответил на угрозы ЕС по ситуации в Азовском море

Сейчас западные страны готовы поддержать любую выходку со стороны Киева, включая незаконные пиратские захваты российских кораблей, лишь бы навредить России. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя недавние угрозы ЕС по ситуации в Азовском море.

"Что они еще могут нам сделать? Все что могли они уже сделали с 2014 года. А это просто воинственные заявления", - заявил сенатор в беседе с KP.Ru.

В Азовском море пограничники задержали украинских рыбаков

При этом политик также напомнил, что Украина также как и Россия не является членом Евросоюза, и Азовское море - это исключительно внутреннее море двух стран. "Таким образом эти заявления - вмешательство во внутренние дела двух суверенных государств", - подчеркнул Джабаров.

Напомним, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС обеспокоен сложившейся ситуацией с судоходством в Азовском море и готов ввести "целевые меры" в отношении Москвы. Причиной подобного заявления стало усиление Россией досмотра судов в море после того, как пограничники Украины задержали крымское судно "Норд", потребовав, чтобы находившиеся там десять человек экипажа отказались от российского гражданства. По мнению Могерини, подобные меры наносят вред экономике Украины и европейским судам.

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