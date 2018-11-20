США ввели санкции против двух российских компаний

На сайте министерства финансов США сообщается о новых санкциях, которые были согласованы управлением по контролю за иностранными активами совместно с госдепом и с американской береговой погранслужбой.

В список американских властей внесены три компании и шесть физических лиц, которых Вашингтон обвинил в поставках нефти в Сирию в обход американских санкций. В частности, в нем фигурируют два российских предприятия и заместитель генерального директора одного из них.

Речь идет о компаниях "Промсырьеэкспорт" и Global Vision Group. Белый дом обвинил их в "поддержке режима Асада". При этом, напомним, никаких запретов в отношении Дамаска на международном уровне, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, не вводилось.

Комментариев от российских компаний или официальных ведомств пока не поступало. При этом в российском МИД не раз говорили о контпродуктивности и нелегитимности инструмента односторонних санкций, которые служат примером недобросовестной конкуренции. Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что от Вашингтона "можно ждать новых неадекватных действий", которые препятствуют восстановлению устойчивых каналов связи между двумя странами.