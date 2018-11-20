Стрельба у больницы в Чикаго стала причиной гибели четырех человек

Четыре человека погибли в результате стрельбы возле больнице города Чикаго. В том числе скончался открывший огонь мужчина.

Среди жертв стрельбы - сотрудник полиции и врач из отделения реанимации, передает телеканал ABC7. В критическом состоянии пребывают еще две пострадавшие женщины.

По предварительным данным, подозреваемый устроил выяснение отношений на парковке со своей бывшей невестой, которая является сотрудницей больницы. Он выстрелил в нее, а затем стал расстреливать находящихся возле больницы людей.

В связи с произошедшим в больнице была проведена частичная эвакуация. Ведется следствие.