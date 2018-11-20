Студентка стала жертвой жуткого интернет-преследования

Жительница Шотландии стала жертвой онлайн-преследования со стороны своей однокурсницы. Пугающая история возмутила интернет и привлекла внимание полиции.

Сестра студентки Хлои Кован рассказала на своей странице в Facebook о том, какую "находку" ей удалось обнаружить в Instagram. Девушка нашла аккаунт, владелица второго досконально копирует фотографии ее сестры уже несколько лет, пишет Daily Record.

"Моя сестра Хлоя учится в Университете Данди, а эта девушка живет в Данди. Она копировала ее жизнь почти два года. Поведение этой особы дошло до того, что она повторила видео, которое Хлоя запостила, когда умер наш отец", - поведала Линзи.

Оказалось, что преследовательца даже не была подписана на Хлою. Она создала поддельный аккаунт, через который следила за обновлениями пострадавшей. После этого она старательно копировала чужие фотографии, повторяя позы, подбирая похожую одежду и антураж.

"Такое поведение ненормально. Я просто хочу показать всем, какие пугающие вещи могут происходить в соцсетях", - отметила Линзи.

Полиции удалось выяснить, что копированием чужой жизни занималась Хони Басра, которая также учится в Университете Данди, но на юридическом факультете. Администрация университета проведет собственное расследование и постарается уладить конфликт, однако полицейские тоже не закроют дело. После огласки Хони удалила страницу, а Хлоя закрыла свой аккаунт от посторонних.