Российская теннисистка Елена Веснина родила дочь. Об этом она сама сообщила в Instagram.

"Самый счастливый день в нашей жизни. Доча, мы так тебя ждали", - написала она.

Напомним, о беременности 32-летней Весниной также стало известно из ее соцсетей. В октябре спортсменка опубликовала фотографию с округлившимся животиком, дав понять, почему не выходит на корт с конца июня и пропустила два турнира "Большого шлема" подряд.

Елена Веснина считается одной из сильнейших теннисисток в парном разряде. Олимпийская чемпионка 2016 года трижды выигрывала турниры "Большого шлема" в паре и один раз - в миксте. В настоящее время россиянка занимает 96-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде.