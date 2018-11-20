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20.11.2018,  
15:17
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Убийственный "Солнцепек": ТОС-1А помогла уничтожить боевиков в Сирии

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А принимала участие в уничтожении боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ в ходе проведения операции на вулканическом плато Ас-Сафа в провинции Сувейда.

Первые данные о переброске в этот район "Солнцепека" появились еще на прошлой неделе. Изготовленная в Омске боевая машина поддержала сирийские реактивные системы залпового огня, в том числе самую мощную из них - 500-мм Golan-1000, также установленную на шасси Т-72.

В Сети появлялось утверждение: "Куда переброшен российский ТОС, там обязательно будет победа". Это было еще раз подтверждено в ходе недавней операции - в настоящее время противник разгромлен.

Фото: 112 Украина \ youtube.com
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Приобретенный опыт успешного применения в Сирии огнеметов на танковых шасси позволил российским инженерам и конструкторам провести необходимую модернизацию техники, которая поставляется в Российскую армию.

Обновленные "Солнцепеки" получили динамическую защиту второго поколения, которая прикрывает боевые машины не только во фронтальной проекции, но и с бортов.

Более мощный 840-сильный двигатель улучшил характеристики подвижности.

Термобарические реактивные снаряды способны поражать цели на дистанции в 6000 м.

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