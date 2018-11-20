Ушел из жизни Эймунтар Някрошюс

Один из величайших театральных режиссеров современности и один из самых немногословных на Земле людей - заставить прервать его молчание - в жизни ли, на репетиции ли, могли только очень редкие художественные или личные обстоятельства. Но в театре, на сцене мало кто мог сравниться с ним по глубине высказывания и по силе эмоционального воздействия: его спектакли, однажды увиденные, оставались в памяти навсегда. Как эстетическая прививка искусства самой чистейшей художественной пробы, как театральная магия высшего режиссерского мастерства. Ставил ли он Чехова, Пушкина, Гоголя, Достоевского или Толстого в Литве, Италии или России. Исследовал ли - "пожизненно" - Шекспира. Получал ли Госпремию СССР за сценическое воплощение Чингиза Айтматова...

Он знал цену слову, актерами он умел управлять, кажется, силой мысли. Читка пьесы, разбор и выяснение характеров - таких элементов репетиций у него не было никогда. Учил он актеров - а был в его жизни и опыт преподавания студентов - не только по системе Станиславского, но и по своей методике Някрошюса: для него не было столь важно, потенциально "выразительный" ли перед ним или нет по обычным меркам для него, будущий актер. У него была своя система координат: в человеке надо было посеять сомнение, философию, чтобы он совсем не был уверен в том, что двери только в одну сторону открываются. А потом строить с ним новые миры.

Он жил в Литве. Учился в Москве на курсе у Андрея Гончарова в ГИТИСе. Работал в Вильнюсском Молодежном и Каунасском драматическом театре, в 1998 возглавил собственный театр Meno Fortas, прописку в котором получили такие шедевры Някрошюса как "Макбет", "Отелло", "Времена года", "Фауст", "Идиот", "Божественная комедия". Раздвинул театральные границы Литвы, прославившись с Meno Fortas на весь мир.

Из жизни он ушел в 65 лет. В Вильнюсской больнице ночью, за день до своего дня рождения, 21 ноября, - накануне 20 ноября, возвратившись из очередной поездки. Более 30 драматических и оперных спектаклей в Литве и за рубежом, премия Станиславского, "Золотые маски", призы ведущих европейских театральных фестивалей - его главное наследие. "Я не из таких режиссеров, которым нужны хорошие условия", - признавался Някрошюс в одном из редких своих интервью. Гениального "Макбета" вселенского размаха он мог поставить и в крошечной комнате. Репетировал по принципу - все в масштабе, и как в архитектуре: "Здесь актер делает два шага, на сцене - 6. Нужно точно все сделать, и потом просто увеличить... Молодые режиссеры часто жалуются: нет условий, нет помещения для репетиций, темно... Нельзя так думать. Самое главное - хотеть. Надо иметь огромное желание и идею и больше ничего не надо... Театр так устроен, что никогда всем не угодишь, а если вдруг угодил - ищи проблему"...

Эймунтар Някрошюс был уверен, что очень редко бывает, когда спектакль имеет свою судьбу. В своем театре это убеждение он опровергал каждой своей премьерой. И свидетелями тому были Гамлет, Отелло, Фауст, Иванов, все три сестры и князь Мышкин.

P.S. Одной из первых соболезнование родным - жене и сыну - высказала президент Литвы Даля Грибаускайте: "Это огромная потеря для всего театрального мира, в котором выдающийся талант Эймунтара Някрошюса представлял нашу страну и постоянно прославлял имя Литвы. В течение четырех десятилетий каждый новый созданный режиссером спектакль становился большим событием как на наших сценах, так и мировых".