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20.11.2018 17:42
Рубрика: Власть

Каждому свой предел

Установлены региональные индексы повышения тарифов ЖКХ
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
Правительство установило предельные индексы повышения тарифов на коммунальные услуги, выше которых регионы не смогут поднять их в 2019 году.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Соответствующее распоряжение публикует "Российская газета".

В 2019 году тарифы в платежках россиян вырастут два раза. С 1 января рост составит 1,7 процента, с 1 июля - 2,4 процента. В сумме тарифы повысятся на 4,1 процента. Это средние значения, при этом для каждого региона устанавливается свой предельный порог повышения цен на коммунальные услуги. Чтобы не было путаницы, при двухэтапной системе повышения платежей с 1 января для всех регионов решено установить одинаковый индекс повышения платежей - на 1,7 процента. А вот с 1 июля субъекты РФ смогут поднять тарифы на коммунальные услуги в соответствии с индивидуально установленным индексом. Самый низкий предельный индекс - 2 процента, он установлен для целого ряда регионов: Адыгеи, Республики Башкортостан, Пермского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Оренбургской областей - в общей сложности такой "потолок" роста тарифов утвержден для 41 региона. Эти территории смогут повысить коммунальные платежи в сумме (1 января и 1 июля) не выше 3,7 процента, что ниже среднего показателя по стране.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Среди регионов, в которых повышение тарифов с 1 июля будет выше среднего: Москва (4,8 процента), Санкт-Петербург (4,5), Республика Дагестан (3,8 процента), Московская (3,5 процента) и Тульская (3,4 процента) области.

Есть регионы, которые традиционно повышают тарифы опережающими темпами и могут похвастаться хорошей коммунальной инфраструктурой. "Есть недофинансированные регионы, к ним, кстати, относятся республики Северного Кавказа, в том числе Дагестан. Поэтому высокий рост тарифов в Дагестане пойдет этому региону на пользу", - рассказывает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

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