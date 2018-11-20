В Боснии и Герцеговине к присяге приведен новый состав Президиума

Во вторник, 20 ноября, состоялась торжественная инаугурация нового состава высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины - Президиума, в котором свои народы представляют: бошняков - Шефик Джаферович, хорватов - Желько Комшич, сербов - Милорад Додик.

После вручения главой Центральной избирательной комиссии БиГ Бранко Петричем соответствующих сертификатов ЦИК все три новых члена Президиума произнесли по отдельности, а затем и подписали текст присяги: "Я клянусь, что добросовестно буду выполнять возложенные на меня обязанности, уважать Конституцию БиГ, полностью реализовывать Общее рамочное соглашение о мире и его приложения, защищать и улучшать права человека, основные свободы, заботится об интересах и равенстве всех народов и граждан".

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ранее уже направил поздравительную телеграмму избранным членам президиума Боснии и Герцеговины. "В документе подчеркнута твердая нацеленность Российской Федерации на выстраивание взаимовыгодных отношений с боснийско-герцеговинскими партнерами на основе принципов, установленных Общим рамочным соглашением о мире в БиГ 1995 года", - сообщают в МИД РФ.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Российская Федерация открыта для взаимовыгодного диалога с боснийско-герцеговинскими партнерами в политической, инвестиционно-хозяйственной и гуманитарной сферах. При этом дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества РФ с Боснией и Герцеговиной и ее энтитетами будет способствовать повышению уровня благосостояния граждан двух стран и их культурно-духовному взаимообогащению, а также укреплению мира и безопасности на Балканах.

Между тем члены Президиума от бошняков и хорватов Шефик Джаферович и Желько Комшич видят своих союзников главным образом на Западе. Они призывают к интеграции БиГ в НАТО, настаивают на признании Косово, диверсификации поставок газа в страну для меньшей зависимости от Москвы за счет подключения к Трансадриатическому газопроводу, а также закупок американского сжиженного газа. Россию же они рассматривают, прежде всего, как экономического партнера и большой рынок сбыта для своей сельхозпродукции и иных, производимых здесь товаров.

При этом следует учитывать, что лидер боснийских сербов открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, заявляет о готовности до конца нынешнего года встретиться с президентом РФ, аннулировать "черные списки россиян", намерении добиваться признания Крыма на уровне Боснии и Герцеговины, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на свертывании Аппарата высокого представителя в стране и удалении иностранцев из Конституционного суда БиГ. Все это, естественно, стало поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США.

Милорад Додик проинформировал общественность и о своих планах по взаимодействию с бошняками и хорватами в Президиуме, желании наладить конструктивное сотрудничество со своими коллегами - Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем.

"Мы должны начать работу быстро, попытаться создать деловую атмосферу сотрудничества, - цитирует слова политика портал Klix. - Я пришел в Президиум не для того, чтобы делать что-то против кого-то… Я призываю к диалогу и взаимодействию для выработки базового консенсуса о том, что мы можем, а чего нет".

Кроме того, серб обозначил свое желание пригласить на должность советника всемирно известного режиссера Эмира Кустурицу и сообщил о своих планах по очищению от злых духов высшего коллективного органа управления страны. "Мои рабочие помещения будут располагаться в Восточном Сараево. Там канцелярии уже освящены, а те, которые еще нет, освятим. Освятим и кабинеты моих сотрудников в Президиуме, чтобы изгнать злых духов", - сообщил Додик.

Между тем



В интервью газете "Сербский телеграф" глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада предпринимают упорные попытки превратить Балканский полуостров в плацдарм против России, в то время как Милорад Додик отстаивает интересы сербского народа и вместе с Москвой защищает Дейтонские мирные соглашения, положившие конец здесь кровопролитию в 90-х годах прошлого столетия.



"Россия - как и сербское руководство, и Милорад Додик - относится к наиболее последовательным защитникам Дейтонского мирного соглашения, в котором зафиксирован суверенитет и территориальная целостность Боснии и Герцеговины, - отметил министр. - Мы совместно выступаем за обеспечение равных прав всех трех государствообразующих народов, конституционного статуса и широких полномочий обоих образований - и Республики Сербской, и Федерации БиГ. Убеждены, что необходима передача всей полноты ответственности за происходящее в стране местным органам власти в соответствии с их компетенциями. Настало время свернуть элементы внешнего протектората, а именно - Аппарат Высокого представителя в БиГ, который стал уже просто рудиментом. Задача международного сообщества должна сводиться к содействию боснийским сторонам в расширении спектра совместных интересов, поиске собственных рецептов компромиссного урегулирования проблемных вопросов, включая реформирование системы правосудия, выведение зарубежных специалистов из состава Конституционного суда страны. Насколько мы знаем, избранный член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик также активно выступает за это".



