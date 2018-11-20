В Бразилии грабители убили 106-летнюю женщину из-за мелочи

В бразильском городе Фейра Нова преступники убили 106-летнюю Антонию Консейсао да Силву из-за небольшой суммы денег.

Грабители дождались, когда внук долгожительницы уйдет из дома, и женщина останется одна. Затем они вырезали в металлической крыше дыру и проникли в жилище. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Daily Mail.

Нападавшие избили долгожительницу, пытаясь выяснить, где она хранила сбережения, а затем убили. Забрали грабители лишь то, что нашли в сумочке: сумму эквивалентную восьми долларам.

Сейчас полиция расследует это преступление.