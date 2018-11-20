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20.11.2018 12:09
Рубрика: В мире

В Финляндии наступила самая бесснежная зима

Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Наименьшее количество снега за последние 60 лет зафиксировали метеорологи в Финляндии.

Как говорится в сообщении Метеорологического института страны, никогда еще за всю историю измерений не было так мало снега в конце года.

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Отметим, что по состоянию на утро понедельника, 19 ноября, лишь на двух измерительных станциях финской Лапландии снежного покрова было достаточно для фиксации. В общинах Энонтекие и Киттиля зафиксировано всего 4-5 см снега, хотя обычно в это время в этих регионах толщина снежного покрова достигает 20 см.

Снега нет почти по всей стране, констатируют метеорологи. При этом в Финляндии на протяжении последних нескольких лет отмечают более позднее наступление морозов, а период снежной зимы сокращается год от года.

В мире Европа Финляндия
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