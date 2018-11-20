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20.11.2018 15:35
Рубрика: В мире

В Германии увеличат сроки службы в армии

Текст: Александр Саможнев
Министерство финансов Германии подготовило предложения об увеличении срока службы военнослужащих бундесвера. В письме в адрес руководства армии говорится, что это улучшит боеготовность вооруженных сил и уменьшит проблемы с пополнением армейских рядов, сообщает портал журнала Spiegel.
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, предлагается увеличить сроки службы в общей сложности для 170 тысяч военных. Так, генералы и полковники уйдут на пенсию в возрасте 67 лет, все остальные военнослужащие будут служить до 65 лет. В настоящее время в армии имеется льготный режим по выходу на пенсию для отдельных категорий военнослужащих. Например, унтер-офицеры, которые несут основные тяготы полевой службы, уходят на пенсию в 55 лет, офицеры в зависимости от звания с 56 лет.

Фото: depositphotos.com
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Летчики-истребители могут рассчитывать на пенсию уже с 41 года. Для всех этих групп министерство финансов предлагает поднять порог выхода на пенсию на три года.

В целях оптимизации расходов на оборону министерство финансов изложило подробный план по постепенному повышению пенсионного возраста в армии до 2025 года. Специалисты исходят из того, что в бундесвере должны соблюдаться общепринятые правила для лиц наемного труда. Предложения минфина подверг критике союз бундесвера. "Министр обороны Урсула фон дел Ляйен обещала, что в этом легислятурном периоде не будет мер законодательного характера по повышению пенсионного возраста. Отход от этой линии означает потерю доверия со стороны высших армейских чинов", - заявил председатель организации Андре Вюстнер.

Между тем министерство финансов предупредило, что при несогласии с проектом по пенсиям возникнут сложности с финансированием армии. Пока неясно, как министр обороны будет искать выход из сложившегося положения. Принято решение создать рабочую группу на экспертном уровне для поиска взаимоприемлемого решения.

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