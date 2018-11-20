Государственная Дума рассмотрит в окончательном третьем чтении проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Депутаты работали над этим документом почти два месяца. Ко второму чтению законопроекта в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам поступило почти 700 поправок, большая часть из которых была принята на пленарном заседании единогласно.

Федеральный бюджет на ближайшие три года - это важнейший инструмент реализации национальных проектов, которые были разработаны для исполнения майского указа президента России. Они затрагивают все ключевые сферы развития нашей страны. На их реализацию в течение шести лет планируется изыскать около 13 трлн рублей. Из них более 5 трлн 693 млрд рублей будет выделено на национальные проекты в 2019-2021 годах.

Например, на проект "Демография" за три года предлагается направить 1 трлн 588 млрд рублей (на 25 млрд рублей больше, чем было заложено при принятии бюджета в первом чтении). Отмечу, что в следующем году в рамках этого проекта будет выделено 60 млрд рублей на обеспечение детей в возрасте до трех лет местами в яслях, это в два с половиной раза больше, чем в 2018 году.

На проект "Образование" в течение трех лет будет направлено 362 млрд рублей, на 14 млрд рублей больше, чем планировалось изначально. Из них 3 млрд рублей ежегодно будут выделяться на создание новых мест в сельских школах.

698 млрд рублей заложено на реализацию национального проекта "Здравоохранение". Он предусматривает увеличение расходов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов примерно на 50% по сравнению с нынешним годом.

За счет этих средств дополнительно будет создано почти полторы тысячи ФАПов. Одновременно в два раза вырастут расходы на передвижные медицинские комплексы.

На проект "Жилье и городская среда" планируется направить 319 млрд рублей. На проект "Экология" - 278 млрд рублей (на 37 млрд рублей больше, чем было заложено изначально). Особое внимание будет уделяться модернизации и расширению инфраструктуры: на этот проект предлагается выделить 1 трлн 31 млрд рублей.

Что касается других проектов, то более 371 млрд рублей пойдет на повышение безопасности и качества дорог, около 21 млрд рублей - на увеличение производительности труда и поддержку занятости, 409 млрд рублей - на создание цифровой экономики.

На развитие науки заложено 135 млрд рублей (на 5 млрд рублей больше, чем планировалось при принятии проекта бюджета в первом чтении), еще почти 44 млрд рублей - на культуру (на 1 млрд рублей больше), на поддержку малого и среднего предпринимательства будет выделено около 150 млрд рублей (увеличение на 14 млрд рублей по сравнению с редакцией первого чтения), на развитие международной кооперации и экспорта - почти 285 млрд рублей (увеличение на 13 млрд рублей).

Напомню также, что в конце октября депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме, обсуждая основные параметры проекта бюджета с первым вице-премьером - министром финансов Антоном Силуановым, договорились повысить расходы на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Эта договоренность выполнена: в 2019 году на поддержку Всероссийских организаций инвалидов будет выделено 200 млн рублей.

Наконец, одним из главных приоритетов бюджетной политики для нас остается поддержка регионов. В течение трех лет межбюджетные трансферты субъектам Федерации составят около 7 трлн рублей, то есть более 2 трлн рублей ежегодно. Это позволит регионам решать задачи, поставленные в национальных проектах, и выполнять другие обязательства перед гражданами нашей страны.