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20.11.2018 06:52
Рубрика: В мире

В Гватемале объявлено о завершении извержения Фуэго

В Гватемале национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии распространил заявление о том, что пятое в этом году извержение вулкана Фуэго завершилось. Погибших и пострадавших нет.

Специалисты все еще продолжают фиксировать постоянные умеренные и слабые взрывы, столб пепла достиг в высоту 4,8 километра над уровнем моря. Нынешнее извержение Фуэго длилось 32 часа, сообщает ТАСС.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Еще в понедельник вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до семи километров, один из потоков лавы простирался на три километра. Были эвакуированы около четырех тысяч гватемальцев, проживающих рядом с вулканом. В настоящее время около 800 человек уже вернулись в свои дома.

Фуэго, высота которого достигает 3,7 километра, входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. В июне его мощное извержение привело к гибели не менее 190 человек, еще более 230 пропали без вести, материальный ущерб превысил 210 миллионов долларов.

В мире Северная и Центральная Америка Гватемала
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