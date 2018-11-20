В Гватемале объявлено о завершении извержения Фуэго

В Гватемале национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии распространил заявление о том, что пятое в этом году извержение вулкана Фуэго завершилось. Погибших и пострадавших нет.

Специалисты все еще продолжают фиксировать постоянные умеренные и слабые взрывы, столб пепла достиг в высоту 4,8 километра над уровнем моря. Нынешнее извержение Фуэго длилось 32 часа, сообщает ТАСС.

Еще в понедельник вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до семи километров, один из потоков лавы простирался на три километра. Были эвакуированы около четырех тысяч гватемальцев, проживающих рядом с вулканом. В настоящее время около 800 человек уже вернулись в свои дома.

Фуэго, высота которого достигает 3,7 километра, входит в число самых активных вулканов на территории Гватемалы. В июне его мощное извержение привело к гибели не менее 190 человек, еще более 230 пропали без вести, материальный ущерб превысил 210 миллионов долларов.