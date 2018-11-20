В Гватемале тысячи человек эвакуированы из-за извержения вулкана

В Гватемале вновь активизировался вулкан Фуэго. Около четырех тысяч человек были эвакуированы из потенциально опасных районов, расположенных рядом с ним.

Об этом в понедельник сообщила газета Prensa Libre, ссылаясь на данные Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий. Уточняется, что пострадавших нет. По последним данным, Фуэго выбрасывает столбы пепла на высоту до семи километров, длина потока лавы - три километра.

Фуэго - один из самых активных вулканов на территории Гватемалы. В результате его извержения в начале июня погибли не менее 190 человек, а свыше 230 местных жителей пропали без вести. Сильнее всего пострадали департаменты Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес, пишет ТАСС.

Тогда последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 миллиона гватемальцев, материальный ущерб превысил 210 миллионов долларов. Районы, на которые сошли потоки грязи и лавы, стали непригодными для дальнейшего проживания.