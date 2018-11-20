В Минске начали устанавливать главную елку Беларуси

Глядя на мастеров, приступивших к монтажу на Октябрьской площади в белорусской столице Главной елки страны, приходит на память предновогодняя детская загадка: зачем петляет по лесу карета скорой помощи? Ответ очень прост. Он легко ложится на знакомую с детства мелодию: "В лесу родилась елочка".

Высота минской пушистой красавицы составит около 34 метров, прочный металлический каркас оденут в хвою и развесят шары. А изюминкой наряда, сообщает БЕЛТА, станет иллюминация с использованием пиксельных технологий. На установку конструкции и оформление хвойными лапками уйдет почти неделя, а затем придет черед засучить рукава специалистам городского освещения.

Ожидается, что нарядная спутница зимнего торжества в Минске засверкает огнями в середине декабря. Город к тому времени украсят арт-объектами и праздничными флажками, объемными световыми фигурами. На здании педагогического университета по традиции свое место займет новогодняя панорама. Нарядные ели появятся и возле городского исполкома, Национальной библиотеки, Дворца спорта, спортивных комплексов "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Ледового дворца, Ратуши, выставочного центра "Белэкпо", Минского государственного дворца детей и молодежи.

А вот в российскую столицу живую елку для Кремлевских забав детворы доставляют на Соборную площадь, как правило, к середине декабря. Перед этим лесные долгожители высотой под тридцать метров проходят углубленную "врачебную" диагностику. Специальная комиссия, состоящая из деятелей культуры и искусства, транспорта и конечно же представителей лесничества выбирают ель по утвержденному трафарету. Она должна быть пирамидальной формы, иметь насыщенно зелёный цвет хвои, красивые, не обломанные ветви, учитывается состояние древесины (ели ведь довольно долго предстоит простоять в качестве главного украшения, ну и благополучно пережить переезд до места назначения). А главное - вселять своей неотразимой красотой радостное новогоднее настроение и детворе, и взрослым.