В Москве собрались русисты из 27 стран мира

Шестая международная конференция "Русский язык и литература в контексте глобализации" объединила на площадке МГУ имени М.В. Ломоносова русистов из 27 стран мира.

Участниками крупного филологического форума, помимо российских экспертов, стали представители Евросоюза, Азиатско-Тихоокеанского региона, Австралии и Северной Америки, сообщает портал "Русский мир".

Конференцию приурочили к полувековому юбилею Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. В качестве организатора конференции выступила кафедра русского языка для студентов из-за рубежа, проходящих обучение на факультетах естественных наук.

Главным акцентом научной дискуссии на форуме стало положение русского языка в современном мировом пространстве, преподавание РКИ, современные учебники и информационные технологии в обучении. Но несмотря на выявленные ноу-хау участники научного диспута пришли к единому мнению: нужно бережно относиться к накопленному нашей страной опыту.

Конференция показала: никакие осложнения на международной арене не могут стать преградой для профессионального общения специалистов, занимающихся изучением русского языка. Участники из Грузии, Ирана, Китая, США, Украины, Японии и других стран единодушно признали, что очень заинтересованы в продолжении контактов.