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20.11.2018 11:44
Рубрика: Культура

В Москве вручили международную премию Станиславского

Текст: Мария Воронова
На торжественной церемонии, которая состоялась в отеле "Балчуг Кемпински", впервые вручили приз в номинации "Достояние российского театра" - первым лауреатом, удостоившимся этой почетной награды, стал худрук театра "Ленком" Марк Захаров.

"Я давнишний режиссер, а давнишний режиссер должен знать, что он сделал, и что преподнес ему случай. У меня 50 на 50. Что случилось, вот об этом я буду долго думать сегодня", - цитирует РИА Новости Марка Захарова.

Фото: kremlin.ru
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В этот раз премию вручали сразу за два театральных сезона - за этот и прошлый год. Ее получили более 20 представителей искусства: дирижер и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, актеры Алла Демидова, Лия Ахеджакова, Александр Филиппенко, режиссеры Марина Брусникина, Александр Титель, Егор Перегудов и другие. Кроме того, отметили иностранных актеров - Джуда Лоу, Энтони Шера -  и режиссеров - Деклана Доннеллана и Иво ван Хове.

Международная премия Станиславского является одной из самых авторитетных и престижных в области театрального искусства. Премия вручается актерам, режиссерам, педагогам. Одноименный фонд учредил ее в 1994 году. А в этом году премия приурочена к 150-летию со дня рождения Станиславского.

Культура Театр
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