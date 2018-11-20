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20.11.2018 15:39
Рубрика: В мире
Проект: Пушкинский конкурс

В Молдавии предложили отказаться от русского языка

Текст: Елена Кухтенкова

В парламенте Молдавии зарегистрирован законопроект, который обязывает депутатов использовать в своей работе только государственный язык, сообщает ТАСС. Это значит, что русский, на котором говорят многие представители законодательной власти республики, будет под запретом. Мало того, тем, кто не знает государственного языка, будет запрещено баллотироваться на выборах.

Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Законопроект разработала Либеральная партия, которая мечтает об объединении с Румынией. Отсюда нюанс: государственным языком в Конституции Молдавии назван молдавский, но в новом законопроекте он прописан как румынский. Законотворцы сослались на принятое в 2013 году решение Конституционного суда, который признал верховенство Декларации о независимости 1991 года над основным законом.

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Из проекта закона также следует, что документы, вышедшие из-под пера парламентариев, не нужно переводить на русский язык.

И еще одна поправка не в пользу "великого и могучего". В пояснительной записке к документу инициаторы нового закона указали, что "КС признал устаревшим" закон о функционировании языков, принятый в 1989 году, в котором русский был наделен статусом языка межнационального общения. Следовательно, отмечается в записке, в парламенте Молдавии необходимо отказаться от "официального языка СССР".

Справка "РГ"

В 1989 году на волне перестройки творческая интеллигенция потребовала от парламента провозгласить молдавский государственным языком. Вслед за этим страна перешла на латинскую графику.

В мире экс-СССР Молдавия
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