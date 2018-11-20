В Риме запретили наряжаться гладиаторами и пить алкоголь после полуночи

В итальянской столице вступил в силу закон, согласно которому впредь запрещается купаться в фонтанах, наряжаться в римских центурионов, а также распивать алкогольные напитки в темное время суток.

Мэр Рима Вирджиния Раджи отреагировала на многочисленные жалобы горожан и туристов, регулярно высказывающих свое недовольство касательно чрезмерно назойливого и порой грубого поведения субъектов в костюмах гладиаторов, которые на протяжении долгих лет неплохо зарабатывали на жизнь, не платя ни копейки в казну. В среднем одно фото с центурионом на фоне Колизея стоит около 20 евро. Теперь любителям подобных нарядов будет грозить денежный штраф в 400 евро.

Помимо штрафов за переодевание в гладиаторов власти пообещали сделать постоянными меры по борьбе с распитием алкоголя в вечернее время, чтобы "очистить" город и его исторический центр. Так, после 22 вечера запрещается распивать алкоголь в стеклянной таре на улице, с полуночи введен запрет на его употребление в любой таре, а с 2 часов ночи алкогольные напитки нельзя будет подавать даже в барах и клубах. За нарушение этой нормы вводится штраф в 150 евро, а продавец алкоголя будет наказан на 280 евро.

Кроме того, жителям и гостям Рима запретили купаться в фонтанах. Желающим в них окунуться это удовольствие может впредь обойтись в 900 евро.

"После 72 лет ожидания в Риме теперь действуют новые правила городской полиции", - подчеркнула Раджи, отметившая, что для реализации нового закона, городские власти намерены нанять 500 дополнительных полицейских.

Как у нас

На Красной площади проверят Ленина, Сталина и царей

Московские общественники проверят деятельность уличных артистов, которые наряжаются в Ленина, Сталина, царей и бояр. Об этом корреспонденту "РГ" рассказал координатор проекта "Безопасная столица" Антон Акишин. Волонтеры намерены выяснить, есть ли у вождей документы на предпринимательскую деятельность. Ведь с туристами они фотографируются за деньги. А это - неучтенный властями бизнес.

Попытки ревизии "двойников" великих людей в Москве предпринимались не раз, особенно активно - во время ЧМ-2018. Но Ленин с товарищами, словно получая информацию о проверке по секретным каналам, просто не показывались у Кремля в день рейдов. На этот раз может сработать эффект неожиданности, полагают общественники. Да и потенциального хлеба у артистов будет полно - перед Новым годом в Москву приезжают миллионы туристов. Так что Сталина, взявшего деньги и не выдавшего чек, можно взять с поличным.

При этом власти Москвы уже успели изучить опыт Рима и пришли к выводу, что российская столица способна обойтись без подобных мер. "В столице нет необходимости вводить подобный запрет, - рассказал "РГ" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. - Жалоб от москвичей на их работу не поступало, поэтому нет необходимости в законодательном регулировании вопроса". Случаи, когда "монархи" выпрашивают у туристов деньги, действительно есть, но они единичны, продолжает Шапошников.

Одним словом, в Мосгордуме убеждены, что законов, под которые подпадает работа "двойников", и так достаточно. КоАП, например, регулирует правила поведения в общественных местах. Кроме этого, есть ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность. В Мосгордуме для уличных "двойников" есть особый термин - аниматоры. Они юридически такие же бизнесмены, как и все остальные.

С другой стороны, понятно, почему массовых жалоб нет. Ведь фотографируются с "монаршими особами" в основном не коренные москвичи, а туристы. В основном иностранные. А они попросту понятия не имеют, куда и кому в России можно пожаловаться на Сталина. Да и цен столичных они не знают, так что взять с них за обычное селфи можно в принципе любую сумму. А вот с точки зрения практикующих юристов, "вожди" все равно попадают в правовой вакуум, рассказал "РГ" столичный адвокат Владимир Постанюк. Ранее предпринимались попытки ввести налог для "двойников" или патенты. Но дальше разговоров дело так и не пошло. Хотя предложения звучали здравые. Например, публично озвучивалась идея сделать стоимость "патента для Ленина" дифференцированной. Чтобы в "проходных" местах право работать стоило дороже. Проект так и не был реализован, хотя механизмы контакта с самодеятельными артистами власти все равно налаживают. Эталоном этой работы Постанюк считает программу "Музыка в метро", определяющую график, регламент и порядок работы артистов в столичной подземке.

Подготовил Сергей Бабкин

Как вам это?

Елена Зырянова, сотрудник Всероссийского музея А.С. Пушкина, Санкт-Петербург:

- В любом крупном туристическом городе аниматоры переодеваются в живые статуи или костюмы кого-нибудь, кто соответствует данному месту. Так, у нас в Петербурге есть места, где можно встретить Петра I под ручку с Екатериной Великой... Мне, признаться, этот "оживляж" кажется несколько пошлым, но туристы, вижу, охотно с этими персонажами фотографируются. Как и с живыми статуями - никому они не мешают. Про Рим ничего сказать не могу, давно там не была. Когда была, центурионы ко мне не приставали, так что, думаю, предпринятая властями мера излишняя. Впрочем, может, сейчас они стали вести себя как-то развязно, попрошайничать, надоедать туристам?

Вера Малышева, педагог, Петрозаводск:

- Я недавно была в Риме, в том числе в самых популярных пешеходных местах. Впечатления незабываемые. Там действительно много переодетых людей, с которыми многие туристы фотографируются. Я не заметила, чтобы они слишком навязывали свои услуги. Каждый человек сам принимает решение. Такое ведь есть и в Москве, например, у входа на Красную площадь. Ленин и другие цари и царицы всегда на своем посту. Считаю, что в этом нет ничего плохого до того момента, пока они не берут деньги. После этого начинается уже бизнес. И вот здесь нужно наводить порядок. Может, стоит властям, как на пляже, продавать им абонементы на день. Заплатил взнос - спокойно работаешь. А собранные деньги пошли бы на уборку территории и ее благоустройство.

Юрий Кудрявцев, председатель комитета Костромской областной Думы по образованию, культуре и делам архивов:

- Я думаю, что пока мы не готовы к тому, чтобы запрещать ряженых. А вот на людей, которые на юге предлагают туристам сфотографироваться с животными, я бы обратил особое внимание. Животные страдают на жаре и долго не живут. Что касается алкоголя, то его ночную продажу ограничивать надо. Молодежь следует приучать к спорту и культуре, а не к употреблению спиртного сомнительного качества где-то в подворотне. Те, кто готовится к торжеству, могут закупить спиртное заранее. Это вопрос культуры употребления.

Подготовили Ольга Штраус, Светлана Цыганкова, Анна Скудаева