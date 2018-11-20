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В России резко подешевели смартфоны Xiaomi и Huawei

20.11.2018,  
15:14
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

В преддверии пятничных распродаж китайские компании Xiaomi и Huawei официально снизили цены на свои смартфоны и другие гаджеты для российских покупателей.

Так, бюджетный флагман Pocophone F1, который на сегодняшний день является самым дешевым смартфоном Xiaomi на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, продается по цене 19919 рублей за младшую версию - с 6/64 Гб памяти (вместо 23990 рублей).

"Лопатофон" Xiaomi Mi Max 3 в дни распродаж доступен по цене 19990 рублей вместо 23 тысяч.

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В свою очередь, смартфоны Huawei и Honor на официальном сайте производителя shop.huawei.ru доступны со скидками до 6 тысяч рублей. Речь идет о моделях Huawei P20 и P20 Pro, Honor 10, Huawei Nova 3, планшеты MediaPad M5 10 - обычная и Pro-версия, MediaPad M5 8. Акция продлится до 25 ноября.

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