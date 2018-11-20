С 24 ноября в России ужесточается наказание за контрабанду драгоценных металлов и изделий из них: если раньше за это грозил штраф, то теперь для "золотых курьеров" будет действовать уголовная ответственность, сообщила Федеральная таможенная служба. Занижение стоимости, отказ от декларирования купленных за рубежом ценностей или дорогих часов теперь может нести очень серьезные последствия, даже если покупку вы совершили в целях личного пользования.

Статья об уголовной ответственности была декриминализирована еще в 2011 году, но вскоре проблема вернулась, сетовал в прошлом году замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, все чаще таможенникам попадались люди, которые обвешивали себя украшениями на крупную сумму и пытались без декларирования провести их через границу. В поисках решения минфин и таможня не нашли иного способа остановить "курьеров", кроме как вернуть уголовное наказание.

Для этого правительство расширило перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Туда внесли изделия из драгметаллов и камней, а также природного жемчуга, карманные и наручные часы с корпусом из драгметалла, корпуса, ремешки, ленты и браслеты для часов из драгметалла, а также руды и концентраты. Напомним, к драгметаллам, по закону, относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, а к драгкамням (кроме жемчуга) - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты и уникальный янтарь.

Правительственный перечень используют для целей статьи Уголовного кодекса 226.1, которая как раз предусматривает наказание за контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере, то есть стоимостью более миллиона рублей. В прошлом году минфин разработал поправки в эту статью, которые бы подняли планку для изделий из драгметаллов и камней до двух миллионов рублей, а при расчете цены провозимого через таможню товара учитывали бы разрешенную к перемещению через границу ЕАЭС часть стоимости до десяти тысяч евро самолетом (почти 752 тысячи рублей по текущему курсу ЦБ) и до полутора тысяч евро другими видами транспорта (113 тысяч рублей). Однако проект поправок так и не дошел до рассмотрения в правительстве. Таким образом, фактически действующая максимальная стоимость - миллион рублей. Именно на такую минимальную сумму нужно провести товар без декларирования, чтобы таможенники могли привлечь "золотого курьера" к уголовной ответственности после 24 ноября.

Сегодня очень популярно такое направление предпринимательства, поэтому ввоз дорогостоящих товаров для продажи - распространенное явление. Часто фиксируется провоз незадекларированных украшений и часов совокупной стоимостью более 25 тысяч долларов, говорит управляющий партнер юридического бюро U&Partners Андрей Андреев. "Более того, известны случаи, когда изымали часы или украшения, приобретенные в личных целях, и владельцам приходилось оплачивать большой штраф и таможенную пошлину", - говорит он.

Чтобы быть привлеченным к уголовной ответственности, достаточно провезти незадекларированные украшения на миллион рублей

Сейчас, если провезти без декларирования чрезмерно дорогой товар, штраф для юрлиц и физлиц по статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях составит от 50 до 200 процентов стоимости этого товара с его конфискации или без таковой. "Остается открытым вопрос, как доказать, что драгоценности куплены за границей в личных целях. Однозначно, если часы и украшения выглядят как коммерческая партия, то доказать обратное не удастся. Ужесточение ответственности практически полностью исключает возможность провоза контрабанды", - уверен Андреев.

По данным минфина и Пробирной палаты, объем незаконного оборота одного только золота и изделий из него оценивается на уровне 30 тонн в год, при этом теневой рынок ювелирных изделий и дорогих часов из драгметаллов и камней оценивается, по самым скромным подсчетам, в 800-900 миллионов рублей, говорит партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.

В отличие от украшений, которые популярны у "золотых курьеров", руду и концентраты вывозят за рубеж экспортеры-юрлица, для которых это основной вид деятельности. "В тех объемах, в которых некое лицо без прохождения процедуры сертификации руды и декларирования груза может попытаться вывезти руду и концентрат за пределы РФ, контрабанда с точки зрения извлечения прибыли нецелесообразна", - считает юрист. Кроме того, порядок вывоза руды и концентрата строго регламентирован в том числе указом президента, поэтому их включение в перечень правительства - технический момент, который не будет иметь последствий.

Обходные пути для провоза украшений, скорее всего, будут найдены быстро, и самый очевидный - занижение стоимости обязательных к декларированию товаров, говорит Горбунов. Это может сработать, если речь идет о товарах, приобретенных для личного потребления, а не на продажу, но риск того, что сотрудник таможни не согласится с указанными данными, сохраняется, что по новым правилам может повлечь вполне реальное и суровое наказание по статье 226.1 УК РФ.