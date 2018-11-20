Статья об уголовной ответственности была декриминализирована еще в 2011 году, но вскоре проблема вернулась, сетовал в прошлом году замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, все чаще таможенникам попадались люди, которые обвешивали себя украшениями на крупную сумму и пытались без декларирования провести их через границу. В поисках решения минфин и таможня не нашли иного способа остановить "курьеров", кроме как вернуть уголовное наказание.
Для этого правительство расширило перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Туда внесли изделия из драгметаллов и камней, а также природного жемчуга, карманные и наручные часы с корпусом из драгметалла, корпуса, ремешки, ленты и браслеты для часов из драгметалла, а также руды и концентраты. Напомним, к драгметаллам, по закону, относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, а к драгкамням (кроме жемчуга) - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты и уникальный янтарь.
Правительственный перечень используют для целей статьи Уголовного кодекса 226.1, которая как раз предусматривает наказание за контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере, то есть стоимостью более миллиона рублей. В прошлом году минфин разработал поправки в эту статью, которые бы подняли планку для изделий из драгметаллов и камней до двух миллионов рублей, а при расчете цены провозимого через таможню товара учитывали бы разрешенную к перемещению через границу ЕАЭС часть стоимости до десяти тысяч евро самолетом (почти 752 тысячи рублей по текущему курсу ЦБ) и до полутора тысяч евро другими видами транспорта (113 тысяч рублей). Однако проект поправок так и не дошел до рассмотрения в правительстве. Таким образом, фактически действующая максимальная стоимость - миллион рублей. Именно на такую минимальную сумму нужно провести товар без декларирования, чтобы таможенники могли привлечь "золотого курьера" к уголовной ответственности после 24 ноября.
Сегодня очень популярно такое направление предпринимательства, поэтому ввоз дорогостоящих товаров для продажи - распространенное явление. Часто фиксируется провоз незадекларированных украшений и часов совокупной стоимостью более 25 тысяч долларов, говорит управляющий партнер юридического бюро U&Partners Андрей Андреев. "Более того, известны случаи, когда изымали часы или украшения, приобретенные в личных целях, и владельцам приходилось оплачивать большой штраф и таможенную пошлину", - говорит он.
Сейчас, если провезти без декларирования чрезмерно дорогой товар, штраф для юрлиц и физлиц по статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях составит от 50 до 200 процентов стоимости этого товара с его конфискации или без таковой. "Остается открытым вопрос, как доказать, что драгоценности куплены за границей в личных целях. Однозначно, если часы и украшения выглядят как коммерческая партия, то доказать обратное не удастся. Ужесточение ответственности практически полностью исключает возможность провоза контрабанды", - уверен Андреев.
По данным минфина и Пробирной палаты, объем незаконного оборота одного только золота и изделий из него оценивается на уровне 30 тонн в год, при этом теневой рынок ювелирных изделий и дорогих часов из драгметаллов и камней оценивается, по самым скромным подсчетам, в 800-900 миллионов рублей, говорит партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.
В отличие от украшений, которые популярны у "золотых курьеров", руду и концентраты вывозят за рубеж экспортеры-юрлица, для которых это основной вид деятельности. "В тех объемах, в которых некое лицо без прохождения процедуры сертификации руды и декларирования груза может попытаться вывезти руду и концентрат за пределы РФ, контрабанда с точки зрения извлечения прибыли нецелесообразна", - считает юрист. Кроме того, порядок вывоза руды и концентрата строго регламентирован в том числе указом президента, поэтому их включение в перечень правительства - технический момент, который не будет иметь последствий.
Обходные пути для провоза украшений, скорее всего, будут найдены быстро, и самый очевидный - занижение стоимости обязательных к декларированию товаров, говорит Горбунов. Это может сработать, если речь идет о товарах, приобретенных для личного потребления, а не на продажу, но риск того, что сотрудник таможни не согласится с указанными данными, сохраняется, что по новым правилам может повлечь вполне реальное и суровое наказание по статье 226.1 УК РФ.