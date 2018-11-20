Женская сборная России в среду в Екатеринбурге матчем против Венгрии завершит свое участие в квалификации на Евро-2019, который состоится в Сербии и Латвии. Наша команда, выигравшая все пять предыдущих встреч в группе "С", уже гарантировала себе путевки в финальный турнир чемпионата континента.

В матче первого круга с Венгрией наши девушки выиграли на гостевой площадке в Мишкольце со счетом 71:64. Фото: www.fiba.com

Тем не менее противостояние на Урале имеет немаловажное значение. Борьба пойдет за первое место в квартете, а победитель этой четверки получит более выгодную позицию в корзинах посева перед назначенной на 12 декабря в Белграде жеребьевкой.

Большой баскетбольный вечер продолжится в Мытищах и столице. В подмосковном Дворце спорта в 20.00 начнется матч восьмого тура Евролиги между "Химками" и черногорской "Будучностью", через 45 минут в "Мегаспорте" на Ходынке начнется "вечная классика", особенно ценимая болельщиками со стажем, помнящими непримиримое соперничество за "золото" чемпионатов Советского Союза - ЦСКА сразится с литовским "Жальгирисом".

Наши девушки после непростой субботней победы над Литвой в провинциальном Кедайняе (79:77) сразу направились в Екатеринбург, где в понедельник утром уже вышли на паркет тренироваться.

Напомним турнирное положение в группе "С": Россия - 5 побед - 0 поражений, Венгрия - 4-1, Литва - 1-4, Албания - 0-5. Матч первого круга между нашей сборной и венгерками на гостевой арене в Мишкольце завершился победно - 71:64. Значит, для того, чтобы занять в квартете первое место, подопечным немецкого специалиста Олафа Ланге достаточно не проиграть с разницей более семи очков. Впрочем, команда настроена исключительно на положительный результат, ведь в Екатеринбурге ожидается аншлаг, огорчать своих болельщиков никто не хочет. Тем более что костяк национальной дружины составляют девушки из местного УГМК.

Игрок "лисиц" и капитан сборной Евгения Белякова поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с мадьярками:

- Прежде всего я благодарна Российской федерации баскетбола за выбор главного города Урала в качестве принимающей стороны. В Екатеринбурге обожают женский баскетбол, это что-то особенное. Команда Венгрии на протяжении всего отборочного цикла показывала свою силу. Нам, безусловно, будет трудно, но только так можно стать сильнее. Недавняя трудная победа над Литвой еще больше сплотила наш коллектив, мы показали, что умеем хорошо играть сложные концовки. Конечно, не обошлось без везения, когда молодая литовка под занавес смазала оба штрафных. Хотя, как говорится, везет сильнейшим.

На Евро-2019 за медали поспорят 16 команд - представители стран-организаторов Сербия и Латвия, уже точно Россия, действующий чемпион Испания, Турция, Словения и Чехия. Оставшиеся десять участников определятся в среду поздно вечером. Среди тех, кто уже потерял все шансы, - обладатель континентального "золота" 19-летней давности Польша, одна из хозяек Евро-2017 Румыния, некогда весьма конкурентоспособная Германия. Плюс под угрозой невыхода в финальный турнир сборная Греции, которая в 2017-м остановила россиянок в первом раунде плей-офф.

Евролига

К матчу против "Жальгириса" ЦСКА подошел с серией из семи побед и при дележе лидерства с мадридским "Реалом", который также пока не знает поражений. Литовский клуб с тремя выигрышами находится в середине таблице и балансирует где-то на границе зоны попадания в плей-офф, куда отправятся восемь лучших команд. Сегодня за армейцев может дебютировать Джоэль Боломбой. Родившийся в Донецке и долгое время живший в США сын русской и конголезца наконец-то получил все необходимые до-кументы относительно его российского спортивного гражданства.

"Химкам" отступать некуда - пока лишь одна победа в семи матчах. У "Будучности" аналогичные показатели. На стороне подмосковной команды поддержка семитысячных трибун "Арены "Мытищи".

Где будем смотреть

21 ноября, среда

"Матч ТВ"

16.55. Россия - Венгрия. Женщины. Отбор на Евро-2019. Прямая трансляция.

20.55. ЦСКА - "Жальгирис" (Каунас, Литва). Евролига. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

19.55. "Химки" - "Будучность" (Подгорица, Черногория). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Наш Спорт"

22.25. "Торино" (Италия) - УНИКС (Казань). Еврокубок. Прямая трансляция.