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20.11.2018 18:07
Рубрика: Экономика

Ценные кадры

Выросли инвестиции компаний в охрану труда
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
В 2018 году об охране труда не просто говорят чаще, чем пять лет назад, но и вкладывают в нее больше денег. Рост инвестиций бизнеса в средства индивидуальной защиты для сотрудников, обучение и консалтинг, профильное программное обеспечение (ПО) и ликвидацию рабочих мест с особо вредными условиями труда участники рынка оценивают в 15-20 процентов в год.

"Если три-четыре года назад в среднем по России крупные организации на безопасность одного работника тратили 7-8 тысяч рублей, то сегодня эта сумма составляет 13-14 тысяч", - уточняет генеральный директор ГК "Экостандарт" Николай Кривозерцев. В отношении рабочих мест с особо вредными условиями труда расходы на одного сотрудника могут составлять 100-150 тысяч рублей - в основном из-за дорогостоящих средств индивидуальной защиты. "Интерес к охране труда рождает спрос на услуги профильного бизнеса: производство СИЗов, консалтинг, обучение, разработку ПО, - говорит он. - Рост этих отраслей мы оцениваем не меньше, чем в 10 процентов в год".

Фото: ТАСС
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Если в начале 2010-х средняя московская зарплата специалиста по охране труда начиналась от 30 тысяч рублей, а верхней границей были оклады в 100 тысяч на руководящих должностях в крупных компаниях, то к 2018 году эти цифры выросли в 1,5-2 раза: теперь даже начинающий специалист может рассчитывать на 40-50 тысяч рублей, а для опытного профессионала в крупной компании и 200 тысяч не предел. Одна из причин растущей ценности специалистов по охране труда - понимание, что они снижают затраты компании. На крупных предприятиях охрана труда может стать настолько важной частью рабочего процесса, что компании готовы тратить миллионы долларов в год на ПО, которое автоматизирует систему управления охраной труда. И если для офисных компаний такие траты неоправданны, то в промышленности, добывающих отраслях, строительстве и АПК они в долгосрочной перспективе помогают экономить гораздо большие суммы.

По данным Международной организации труда (МОТ), каждый день в мире около 6 тысяч человек лишаются жизни из-за несчастных случаев на производстве. В год из-за профессиональных заболеваний и происшествий на рабочем месте погибает более 2,3 миллиона человек. Во всем мире ежегодно регистрируется примерно 340 миллионов несчастных случаев на производстве и 160 миллионов жертв профессиональных заболеваний. Такая смертность и травматизм причиняют экономический ущерб в размере около 4 процентов мирового ВВП.

Ежедневно в мире около 6 тысяч человек лишаются жизни из-за несчастных случаев на производстве

В декабре 2017 года Россия присоединилась к программе нулевого травматизма Vision Zero, которую разработала Международная ассоциация социального обеспечения. Меньше чем за год кампанию поддержали 468 российских компаний, отмечает международный специалист по охране труда и экологии Пол Кузубов. Vision Zero утверждает, что нулевой травматизм достижим, так как все причины возникновения профессиональных заболеваний, травм и несчастных случаев можно предотвратить.

Экономика Работа Охрана труда
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