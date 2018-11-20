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20.11.2018 13:08
Рубрика: Экономика

В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах

Текст: Ольга Игнатова
Проехать в новых плацкартных вагонах можно будет за ту же цену, что и в обычных.

Об этом журналистам сообщил генеральный директор Федеральной пассажирской компании (структуре РЖД по перевозкам пассажиров на дальние расстояния) Петр Иванов.

Фото: АО "Скоростные магистрали"
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Он напомнил, что цены на билеты в плацкартных вагонах регулируются Федеральной антимонопольной службой. "Поэтому те цены, которые в плацкартных вагонах были до сегодняшнего дня, остаются и для новых концептов плацкартных вагонов", - уточнил Иванов.

Фотографии нового плацкартного вагона появились вчера. Он отличается большей комфортностью для пассажиров из-за увеличенного индивидуального пространства. Полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место оборудовано плотными шторами, которые можно задернуть и получить отгороженное место.

Экономика Транспорт Железные дороги
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