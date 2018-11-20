В Вашингтон доставили главную рождественскую елку США

В резиденцию президента США в Вашингтоне доставили рождественскую ель. Шестиметровое дерево привезли на специальной повозке, запряженной лошадьми.

У входа в Белый дом Дональд Трамп и его супруга Меланья осмотрели пихту и дали добро на установку. В этом году главной елкой США стало дерево, которое вырастил у себя на ферме житель Северной Каролины Ларри Смит.

"Для меня это все равно, что выиграть лотерею. Это было моей целью с 1977 года", - сказал счастливый американец. По его словам, выбранная ель весит более 350 кг, а ее возраст - около 25 лет.

В прошлом году официальную резиденцию президента США украшала ель, которую вырастили Джим и Дайан Чапмен - владельцы фермы в штате Висконсин.