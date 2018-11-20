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20.11.2018 02:16
Рубрика: В мире

В Вашингтон доставили главную рождественскую елку США

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE

В резиденцию президента США в Вашингтоне доставили рождественскую ель. Шестиметровое дерево привезли на специальной повозке, запряженной лошадьми.

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
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У входа в Белый дом Дональд Трамп и его супруга Меланья осмотрели пихту и дали добро на установку. В этом году главной елкой США стало дерево, которое вырастил у себя на ферме житель Северной Каролины Ларри Смит.

"Для меня это все равно, что выиграть лотерею. Это было моей целью с 1977 года", - сказал счастливый американец. По его словам, выбранная ель весит более 350 кг, а ее возраст - около 25 лет.

В прошлом году официальную резиденцию президента США украшала ель, которую вырастили Джим и Дайан Чапмен - владельцы фермы в штате Висконсин.

Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE.
В мире США Дональд Трамп
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