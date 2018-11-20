В войсках формируют военно-правоохранительные подразделения

В 2019 году в дивизиях и армиях появятся штатные полицейские подразделения. Об этом во вторник сообщил начальник Главного управления военной полиции Владимир Ивановский.

По его словам, формирование войсковых полицейских подразделений началось в Вооруженных силах в нынешнем году. На сегодняшний день их уже 76. Правоохранительные взводы есть в отдельных бригадах и полках военных округов и Северного флота. Их имеют даже некоторые руководящие структуры Минобороны, в частности 12-е Главное управление, отвечающее в Российской армии и ВМФ за ядерно-техническое обеспечение и безопасность. В его штате "прописались" 13 взводов военной полиции.

Ранее генерал Ивановский заявил о скором формировании таких подразделений в российском Военно-морском флоте, в частности, на Балтике. Начальник главка сказал, что полицейских ВМФ снабдят скоростным водным транспортом, нелетальным оружием и спецсредствами. Он также дал понять, что Балтийским флотом новая полицейско-кадровая политика не ограничится. Свои правоохранительные подразделения будут на Севере и Тихоокеанском флоте, а также на Черном море и в Каспийской флотилии России.

Все эти заявления четко вписываются в процесс децентрализации военно-правоохранительных структур, который предписан недавним указом президента РФ. Согласно документу, подразделения военной полиции теперь замыкаются не на московское начальство, а на командующих военными округами, которые наделены правом руководства служебной деятельностью местных армейских правоохранителей. А из Устава военной полиции изъята статья о непосредственном подчинении региональных военно-правоохранительных органов столичному главку.

Что же касается функций центрального органа военной полиции, то теперь он отвечает за подготовку армейских правоохранителей, обеспечение их подразделений вооружением, техникой и экипировкой. А также - за методическое руководство военными полицейскими и кадровую политику, связанную с назначением руководителей и других должностных лиц региональных и территориальных органов военной полиции.