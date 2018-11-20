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20.11.2018 21:12
Рубрика: В мире

Прощение или подкуп?

Власти Грузии хотят списать банковские долги граждан
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о списании долгов более чем 600 тысячам граждан, оказавшимся в "черном списке". Речь идет о тех, кто просрочил выплату банкам на год или более и чья основная задолженность, не считая накопившихся процентов, при этом составляет не более двух тысяч лари - около 752 долларов.

"Новый год наши сограждане встретят без долгов", - заявил премьер. В общей сложности такой шаг обойдется примерно в 1,5 миллиарда лари - около 570 миллионов долларов. Средства должен выделить фонд "Карту", созданный главой правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзиной Иванишвили. Списания должны начаться 15 декабря и завершиться к Новому году.

Кандидат в президенты Грузии раздавал избирателям марихуану

Оппозиция уже обратилась в Генпрокуратуру Грузии с просьбой расследовать, нет ли в данной инициативе попытки подкупа избирателей, учитывая, что 28 ноября пройдет второй тур президентских выборов. В них участвуют два кандидата: Григол Вашадзе от "Единого национального движения" (правящая партия при Саакашвили) и Саломе Зурабишвили, независимый кандидат, которую поддерживает "Грузинская мечта". Надо отметить, что после нынешних выборов в Грузии примут новую конституцию и страна перейдет к парламентской форме правления.

НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии", Transparency International Georgia и Международное общество за справедливые выборы и демократию попросили прокуратуру разобраться. В ответ им пообещали "принять соответствующее решение, если признаки преступления будут найдены".

Также оппозиция заявляет, что банки и так списывают в конце каждого финансового года часть безнадежных долгов, а власти просто хотят представить эту операцию как свою заслугу. Премьер Бахтадзе заявил, что ему "смешно слышать такие инсинуации" и что списание долгов обсуждалось задолго до выборов, а конкретные обязательства были приняты в августе на заседании правительства.

В мире экс-СССР Грузия
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