Власти Рима взялись за снос нелегальных вилл

Новости

ФНС контролирует через онлайн-кассы оборот в 2,5 трлн рублей в месяц 22:47
Цена нефти упала ниже 62 долларов за баррель впервые с февраля 22:37
В программке к матчу Швеция - Россия поместили неправильное фото Черчесова 22:23
Дзюба сыграет в матче со Швецией с первых минут 22:14
Умер актер и режиссер Иосиф Дмитриев 21:50
Фото: Индейка дала "брифинг" в Белом доме 21:43
Надежду Савченко оставили под арестом до 23 декабря 21:26
80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина опять вышла замуж за Бари Алибасова 21:25
В московском метро произошел технический сбой 21:04
Трамп не исключил причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи 21:02
При получении взятки в 5 млн задержаны двое следователей СК РФ 20:51
Третий участок ЦКАД будет полностью готов в 2020 году 20:30
США ввели санкции против двух российских компаний 20:29
"Газпром" прокомментировал борьбу Украины с газопроводами России 20:24
Теннисистка Елена Веснина родила дочь 20:18
Под Тверью украли деньги на строительство детсада 20:06
Суд вынес приговор бывшей жене Армена Джигарханяна 19:55
Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста 19:44
Инвесторы построят в Москве новые спортивные комплексы 19:39
Легендарный каталог Otto появится на бумаге в последний раз 19:22
Полмиллиона россиян открыли индивидуальные инвестиционные счета 19:17
Подготовлены поправки о лишении постов депутатов и сенаторов 19:13
Цена нефти упала ниже $64 за баррель 19:13
В Краснодаре аварийно приземлился самолет силовых структур 19:05
Европейский инвестиционный банк подписал с РБ первые соглашения на 160 млн евро 18:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
20.11.2018 21:18
Рубрика: В мире

Удар по клану

Власти Рима взялись за снос нелегальных вилл
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
Более 600 сотрудников римской муниципальной полиции были задействованы в масштабной операции по конфискации и сносу восьми вилл, построенных на востоке столицы членами влиятельного цыганского клана Казамоника.
Фото: Антон Ваганов/фотохост-агентство ТАСС
Итоги "Русских сезонов" в Италии подвели на культурном форуме

С 1970-х Казамоника полностью контролирует всю криминальную деятельность в юго-восточных районах Рима. Затем в зону его влияния вошла зона так называемых "римских замков", а также приморское побережье близ итальянской столицы. Вначале члены клана промышляли в основном торговлей наркотиками и рэкетом, но позже они сосредоточились на отмывании денег, сколотив на этом капитал в размере нескольких сотен миллионов евро. Кроме того, в недавнем прошлом представители группировки имели непосредственное отношение к громкому коррупционному скандалу "Столичная мафия", в рамках которого под следствием оказалось несколько десятков известных политиков и предпринимателей.

Правоохранители, готовившие этот резонансный рейд на протяжении последних двух месяцев, оцепили территорию в 2 тысячи метров. При этом жильцы (35-40 человек, включая несовершеннолетних ) сопротивления оказывать не стали. В ближайшее время на место операции прибудет строительная техника, которая в течение месяца будет занята сносом вилл. Власти давно пытались "очистить" Рим от этих нелегальных построек, возведенных еще в конце 90-х годов, и выселить оттуда жильцов. Все предыдущие попытки завершились полным фиаско - члены мафиозного клана с завидным постоянством вновь и вновь заселяли здания новыми жильцами. "Мы положили конец годам беззакония и посылаем ясный сигнал преступности и клану Казамоника", - подчеркнула мэр Рима Вирджиния Раджи.

В мире Европа Италия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
США ввели санкции против двух российских компаний
Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов