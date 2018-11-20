Власти Рима взялись за снос нелегальных вилл

Более 600 сотрудников римской муниципальной полиции были задействованы в масштабной операции по конфискации и сносу восьми вилл, построенных на востоке столицы членами влиятельного цыганского клана Казамоника.

С 1970-х Казамоника полностью контролирует всю криминальную деятельность в юго-восточных районах Рима. Затем в зону его влияния вошла зона так называемых "римских замков", а также приморское побережье близ итальянской столицы. Вначале члены клана промышляли в основном торговлей наркотиками и рэкетом, но позже они сосредоточились на отмывании денег, сколотив на этом капитал в размере нескольких сотен миллионов евро. Кроме того, в недавнем прошлом представители группировки имели непосредственное отношение к громкому коррупционному скандалу "Столичная мафия", в рамках которого под следствием оказалось несколько десятков известных политиков и предпринимателей.

Правоохранители, готовившие этот резонансный рейд на протяжении последних двух месяцев, оцепили территорию в 2 тысячи метров. При этом жильцы (35-40 человек, включая несовершеннолетних ) сопротивления оказывать не стали. В ближайшее время на место операции прибудет строительная техника, которая в течение месяца будет занята сносом вилл. Власти давно пытались "очистить" Рим от этих нелегальных построек, возведенных еще в конце 90-х годов, и выселить оттуда жильцов. Все предыдущие попытки завершились полным фиаско - члены мафиозного клана с завидным постоянством вновь и вновь заселяли здания новыми жильцами. "Мы положили конец годам беззакония и посылаем ясный сигнал преступности и клану Казамоника", - подчеркнула мэр Рима Вирджиния Раджи.