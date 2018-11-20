Доля контрафактной и фальсифицированной продукции в экономике, по оценкам ассоциации "Антиконтрафакт", составляет от пяти до сорока процентов, в зависимости от отрасли и региона. Подделывают продукты питания, медикаменты, одежду, алкоголь, табак. 47 процентов сигарет и 37 процентов продукции легпрома в ряде регионов контрафактные. О том, как бороться с этим явлением, "Российская газета" побеседовала с Асламбеком Аслахановым, председателем Экспертного совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, президентом Международной ассоциации "Антиконтрафакт".

Асламбек Ахмедович, продукцию каких отраслей сегодня подделывают больше всего?



Асламбек Аслаханов: Подделывают одежду, продукты питания, технику, детские игрушки, но омерзительнее и страшнее всего - продукты питания и медикаменты. Есть фантазеры, которые пытаются нас убедить в том, что можно за несколько дней вырастить редиску, огурцы, помидоры даже в Сибири. Алчность чиновников или слабая их квалификация приводит к тому, что они заключают соглашения с нашими китайскими соседями, которые заполняют "отравой" прилавки наших магазинов. И люди, увы, покупают это вместо качественной продукции наших добропорядочных сельчан и едят.

В регионах повсеместно продают поддельные газированные напитки. От продавца можно услышать такой совет: "Ты не бери эту, это плохой контрафакт, он из Хасавюрта. А этот лучше, хотя тоже плохой, он из Ставрополья". То есть люди знают, что продается подделка и что ее крайне опасно покупать, но все равно берут. Мы должны сделать так, чтобы россияне питались нормальной едой и лечились нормальными лекарствами.

По исследованиям компании BrandMonitor, 86 процентов россиян лояльны к покупке контрафактной одежды и аксессуаров. Видите ли вы в этом проблему?



Асламбек Аслаханов: Нельзя винить людей с низким уровнем дохода в том, что они хотят модно одеться и обуться. Призывать людей к покупке только оригинальных вещей, которые им не по карману, просто аморально. Да, с контрафактом, в том числе в легкой промышленности, нужно бороться. Но я придерживаюсь мнения, что конфискованную одежду следует раздавать нуждающимся, а не уничтожать. Это не поощрение нечистых на руку производителей, а помощь бедным. Когда же речь идет о подделке продовольствия, нужно принимать правильные решения и находить нужные слова для того, чтобы уберечь людей от покупки дешевых, но опасных продуктов.

Также считаю, что необходимо рассмотреть вопрос о возможности глубокой переработки товаров, признанных контрафактными и подлежащими уничтожению. Но этот процесс должен находиться под постоянным жестким контролем, чтобы благое дело не стало источником наживы для мошенников.

До сих пор нет норм, которые бы определяли, где и за чей счет хранить контрафакт. Сейчас его оставляют у владельца. Проходит месяц-два, и все исчезает

Что нужно предпринять, чтобы поток контрафакта в стране уменьшился?



Асламбек Аслаханов: Сегодня в России и так делается очень много. Хорошо себя показала в борьбе с незаконным оборотом промышленной продукцией обязательная маркировка товаров. Например, после внедрения системы прослеживания движения меховых изделий рынок "обелился" на 500 процентов, а таможенные платежи выросли в 1,8 раза. Внедрение обязательной маркировки табака принесет экономический эффект около триллиона рублей - это по оценке Центра развития перспективных технологий - оператора системы маркировки в России.

Сегодня нам не хватает профессионалов для борьбы с контрафактом. Но и здесь есть подвижки: госкомиссия в марте 2018 года поддержала нашу инициативу и приняла решение о создании системы подготовки и переподготовки кадров по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, будет создан единый научно-методический центр. Нам нужно учиться противостоять незаконному обороту продукции и у других стран. Лучшие в борьбе с контрафактом - американцы, они далеко превзошли все другие страны мира. Китайцы тоже хорошо ведут эту работу.

Это особенно важно, учитывая, что Россия сегодня имеет единое экономическое пространство с нашими добрыми соседями: Арменией, Беларусью, Казахстаном и Киргизией. Нужно находить общий язык, увязывать систему законов и, естественно, наказаний. Я не призываю рубить головы, я призываю сделать наказания адекватными тяжести преступления. Пока же выходит так, что одно и то же преступление, например, в Китае карается смертной казнью, а у нас только штрафом.

Ранее вы призывали сделать производство контрафакта аморальным и невыгодным. Как?



Асламбек Аслаханов: Во-первых, ужесточать наказание: в первый раз - большой штраф и конфискация всей продукции, находящейся в незаконном обороте, и средств ее производства. А во второй - реальный срок заключения. Так во многих странах и сделано. Во-вторых, надо открыто сообщать о компаниях, которые были пойманы на производстве, продаже или использовании контрафакта. Показывать на эти фирмы и их руководителей пальцем, писать о них в СМИ. Есть шанс, что им не захочется пятнать свою честь такими обвинениями, и они прекратят обирать людей.

Как меняется ситуация с контрафактом в промышленности?



Асламбек Аслаханов: Позитивные изменения есть. Промышленники понимают, что использование продукции, находящейся в незаконном обороте, ставит под угрозу жизни людей. Но до сих пор то там, то тут на заводах обнаруживают "третью смену", предприятия на которых производят контрафакт: и продукты, и лекарства, и технику. Но их количество постепенно уменьшается: вносит свою лепту деятельность госкомиссии, бизнеса, общественных организаций и профессиональных союзов. Мы меняем законодательство, активизируем работу надзорных органов.

Усилий таможни и правоохранителей достаточно, чтобы эффективно бороться с контрафактом?



Асламбек Аслаханов: Таможенные механизмы противодействия незаконному обороту промышленной продукции совершенствуются, но этого мало. Полиция должна уделять больше сил и внимания преступлениям в сфере незаконного оборота продукции. Но службы по борьбе с экономическими преступлениями сократили, работа по этим правонарушениям передана "на землю". Я в свое время предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову: давайте возьмем ветеранов, которые занимались экономическими преступлениями и досконально знают, как бороться с ними, определим им зарплату по сорок тысяч рублей в месяц в дополнение к их пенсии. Они быстро наведут порядок, вложенные в них небольшие для государства деньги окупятся с лихвой. Министр сначала поддержал эту идею, а потом оказалось, что минфин и минэкономразвития против.

Но я по-прежнему убежден, что ветераны сослужили бы нам хорошую службу. Этой работой можно было бы заниматься на базе нашей госкомиссии. Организовать работу, дать профессионалам реализовать свой потенциал - это была бы хорошая поддержка в нашем противостоянии злу незаконного оборота. Но политического решения все нет. В свое время и добровольные народные дружины имели право задержать нарушителя. Сейчас и это ушло в прошлое, а жаль.

Что еще, на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы система выявления и уничтожения контрафактной продукции работала эффективнее?



Асламбек Аслаханов: Большая проблема сегодня - отсутствие складов для изъятой продукции и средств ее производства. До сих пор нет норм, которые бы определяли, где и за чей счет хранить такие товары, на какие деньги их хранить и уничтожать. Сейчас их оставляют у владельца. Проходит месяц-два, и ничего не остается, все куда-то исчезает. Как уничтожается алкоголь, тоже не совсем ясно. Ряд документов, которые должны навести порядок в этой сфере, лежат в Госдуме. Надеюсь, они вскоре будут приняты.

Сегодня государство много делает для борьбы с контрафактом: одно за другим выходят очень серьезные, правильные и продуманные постановления и указы. Великолепные программы и стратегии разработаны на годы вперед. В противодействие незаконному обороту вовлечены все страны ЕАЭС, идет активная работа по выстраиванию совместной работы государств - членов союза.