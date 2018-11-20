Во Франции будут штрафовать компании, где женщины получают меньше мужчин

Итак, законом предусмотрено, что компании станут публиковать на своих сайтах информацию не только о заработках своих служащих обоих полов, но и о мерах, которые предпринимаются для их выравнивания.
Это не означает, что администрация предприятий должна в аварийном порядке все приводить в норму. На предстоящие перемены законом отведен немалый срок - три года. Но вот если ситуация не будет исправлена, то провинившуюся компанию ждут серьезные неприятности: ее оштрафуют на сумму, равную одному проценту годового фонда зарплаты. По этому поводу нынешний министр труда Мюриэль Пенико, а это по ее инициативе был разработан закон, высказалась в недавнем интервью следующим образом: "Ведь для компаний гораздо разумнее отдать эти деньги женщинам, нежели государству, не так ли?"
Что касается конкретных мер для ликвидации разрыва в жаловании между представительницами прекрасного пола и мужчинами, то они должны разрабатываться дирекцией предприятия с учетом таких факторов, как перспективы карьерного роста женщин, их число в руководящих структурах, отпуск по беременности, и ряда других.
Каким образом власти собираются оценивать усилия предприятий в деле установления равенства по части оплаты труда? Подробный инструментарий на этот счет должен быть представлен в ближайшие дни. Тем не менее некоторые детали стали известны столичной экономической газете Les Echo". Речь идет о механизме, где каждый из вышеуказанных аспектов, среди которых уровень зарплат, несомненно, занимает ведущее место и получит определенное число баллов. Их совокупность в конечном счете определит, попадает компания под финансовые санкции или нет.
При этом роль контролеров отводится специальным представителям министерства труда и инспекции по трудовым вопросам. По некоторым данным, количество проверок предприятий начиная с Нового года увеличится во Франции в четыре раза.
Надо сказать, что неравенство в оплате труда по половому признаку - не только французская особенность. К примеру, по данным того же Евростата, в Германии эта разница составляет 21,5 процента, в Великобритании - 21 процент, а лидерами считаются Эстония с 25,3 и Чехия с 21,8 процентами.
Наши зарплаты не зависят от пола
Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в беседе с корреспондентом "РГ" подчеркнул, что равноправие между мужчинами и женщинами у нас установлено в Конституции.
Это один из базовых принципов, на основе которого разрабатывается наше законодательство. Что же касается трудовых отношений, у нас несколько иная система, и проблема разницы между "мужскими" и "женскими" зарплатами не так актуальна, как для западных стран.
"Наше трудовое законодательство, не только Трудовой кодекс, но и другие нормативные акты, устанавливает несколько иную модель, - рассказал Павел Крашенинников. - В организациях принимается штатное расписание, устанавливаются конкретные ставки для всех должностей. Ставки не зависят от того, мужчина или женщина занимает должность. Такая система действует и в государственных организациях, и, зачастую, в коммерческих структурах. Хорошо это или плохо, другой вопрос, но у нас так сложилось.
Есть другая модель: контрактная система, когда с каждым человеком заключают индивидуальный контракт, при этом жестких ставок для конкретных должностей не предусмотрено. У нас такая система не очень распространена, в западных же странах, той же Франции, она достаточно популярна.
Именно контрактная система дает возможность для некоторых ущемлений прав одной из сторон по различным мотивам, например потому что соискатель вакансии женщина, а не мужчина. Плюс контрактной системы - свобода волеизъявления - превращается в ее минус при недостаточных гарантиях защиты прав одной из сторон. Но у нас, повторю, данная проблема не так актуальна, как для других европейских стран".
По словам других экспертов, с которыми пообщался корреспондент "РГ", если работодатель оценивает работника по гендерным или еще каким-то принципам, это говорит лишь о том, что такой руководитель не соответствует своему месту. Потому что имеют значение исключительно деловые качества человека.
Но проблемы у женщин, безусловно, возникают. В таком случае им приходится отстаивать свои права, и очень важно иметь на руках доказательства. Так как это всегда щепетильный момент: как доказать, что женщину ущемляют как женщину, а не потому, что она плохой работник, и к мужчине были бы те же самые претензии?
"Если женщина, например, столкнулась на работе с дискриминацией по половому признаку, с правовой точки зрения рекомендацией в такой ситуации может являться аудиозапись, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - При этом нужно открыто сообщить, что ведется запись беседы, а в последующем, в поисках справедливости, с этой записью обратиться в прокуратуру или в трудовую инспекцию. Захотят ли сотрудники организации разговаривать с вами при аудиозаписи большой вопрос. Но тайная запись, к сожалению, не всегда может быть достоверным доказательством вины работодателя. Тем не менее, всегда можно сказать, что записывал себя, чтобы позже послушать, как я умею держаться на переговорах. К сожалению, иные доказательства вы вряд ли получите".
В целом, по словам экспертов, разрыв в зарплатах мужчин и женщин существует практически во всех странах, но постепенно этот разрыв снижается.
Подготовил Владислав Куликов.
В России женщин уже защитили
Намерение Франции ввести штрафы для компаний с гендерным неравенством говорит о том, что там нет соответствующего запретительного законодательства либо оно не работает, считает глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Он напоминает, что в Трудовом кодексе РФ есть ряд статей (например, статьи 3 и 64), запрещающих дискриминацию по какому-либо признаку. Если человека не берут на работу, то он может потребовать от работодателя письменно объяснить причину отказа. А если сочтет, что ему не дали место именно из-за пола или возраста, может смело обращаться в суд или трудовую инспекцию. За трудовую дискриминацию есть даже уголовная ответственность со штрафом до 300 тысяч рублей и отстранением от должности.
Именно поэтому работодатели, как пояснили "Российской газете" в агентстве SuperJob, не указывают в вакансиях предпочтения по возрастным или гендерным признакам. И уж, конечно, никакая крупная компания не напишет, что готова платить женщинам, например, 40 тысяч рублей, а мужчинам за точно такую же работу - 50 тысяч. "Все вакансии, где есть хотя бы намек на дискриминацию любого рода, удаляются модераторами портала", - сказал пресс-секретарь SuperJob Сергей Светоченко.
"Не думаю, что в России остро стоит проблема гендерной дискриминации и нам нужно, например, пойти по пути Франции, - говорит Валерий Рязанский. - Женщины у нас работают практически во всех сферах, много женщин-руководителей, политиков и бизнесменов высшего уровня. А, например, в сфере косметологии, гостиничном бизнесе, образовании женщины зарабатывают гораздо больше мужчин. Другое дело, что может быть некоторая внутренняя дискриминация внутри коллектива. К примеру, в компании образовательная программа по повышению квалификации доступна только мужчинам. Тогда по этому нарушению нужно обращаться в трудовую инспекцию или профсоюз, если он есть в организации", - подчеркивает Валерий Рязанский.
Подготовила Ольга Игнатова.