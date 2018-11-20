Во Франции будут штрафовать компании, где женщины получают меньше мужчин

Если верить подсчетам феминистской ассоциации "Les Glorieuses" ("Славные"), то работающие француженки, начиная с послеобеденного времени, а точнее с 15 часов 45 минут 6 ноября текущего года трудятся бесплатно. Почему? Да потому, что они в целом зарабатывают, и это данные Евростата, на 15,2 процента меньше мужчин. Чтобы ликвидировать такое неравенство, французский парламент еще в сентябре принял закон, названный "Профессиональное будущее". Так вот, в нем записано, что с 1 января 2019 года предприятия с числом работающих более 250 человек обязаны обеспечить условия, при которых женщины будут получать столько же, сколько мужчины при исполнении идентичных функций или тех, что требуют такой же квалификации. Что касается компаний, где занято от 50 до 250 человек, то им дана отсрочка на 12 месяцев - до 1 января 2020 года.

Во Франции начнут штрафовать компании, в которых женщинам платят меньше, чем их коллегам-мужчинам на тех же должностях. Фото: Depositphotos.com

Итак, законом предусмотрено, что компании станут публиковать на своих сайтах информацию не только о заработках своих служащих обоих полов, но и о мерах, которые предпринимаются для их выравнивания.

Это не означает, что администрация предприятий должна в аварийном порядке все приводить в норму. На предстоящие перемены законом отведен немалый срок - три года. Но вот если ситуация не будет исправлена, то провинившуюся компанию ждут серьезные неприятности: ее оштрафуют на сумму, равную одному проценту годового фонда зарплаты. По этому поводу нынешний министр труда Мюриэль Пенико, а это по ее инициативе был разработан закон, высказалась в недавнем интервью следующим образом: "Ведь для компаний гораздо разумнее отдать эти деньги женщинам, нежели государству, не так ли?"

Что касается конкретных мер для ликвидации разрыва в жаловании между представительницами прекрасного пола и мужчинами, то они должны разрабатываться дирекцией предприятия с учетом таких факторов, как перспективы карьерного роста женщин, их число в руководящих структурах, отпуск по беременности, и ряда других.

Каким образом власти собираются оценивать усилия предприятий в деле установления равенства по части оплаты труда? Подробный инструментарий на этот счет должен быть представлен в ближайшие дни. Тем не менее некоторые детали стали известны столичной экономической газете Les Echo". Речь идет о механизме, где каждый из вышеуказанных аспектов, среди которых уровень зарплат, несомненно, занимает ведущее место и получит определенное число баллов. Их совокупность в конечном счете определит, попадает компания под финансовые санкции или нет.

При этом роль контролеров отводится специальным представителям министерства труда и инспекции по трудовым вопросам. По некоторым данным, количество проверок предприятий начиная с Нового года увеличится во Франции в четыре раза.

15,2 процента: на столько француженки, как показали исследования, зарабатывают меньше мужчин. Власти Франции рассчитывают с помощью штрафных санкций исправить ситуацию

Надо сказать, что неравенство в оплате труда по половому признаку - не только французская особенность. К примеру, по данным того же Евростата, в Германии эта разница составляет 21,5 процента, в Великобритании - 21 процент, а лидерами считаются Эстония с 25,3 и Чехия с 21,8 процентами.

Компетентно

Наши зарплаты не зависят от пола

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в беседе с корреспондентом "РГ" подчеркнул, что равноправие между мужчинами и женщинами у нас установлено в Конституции.

Это один из базовых принципов, на основе которого разрабатывается наше законодательство. Что же касается трудовых отношений, у нас несколько иная система, и проблема разницы между "мужскими" и "женскими" зарплатами не так актуальна, как для западных стран.

"Наше трудовое законодательство, не только Трудовой кодекс, но и другие нормативные акты, устанавливает несколько иную модель, - рассказал Павел Крашенинников. - В организациях принимается штатное расписание, устанавливаются конкретные ставки для всех должностей. Ставки не зависят от того, мужчина или женщина занимает должность. Такая система действует и в государственных организациях, и, зачастую, в коммерческих структурах. Хорошо это или плохо, другой вопрос, но у нас так сложилось.

Есть другая модель: контрактная система, когда с каждым человеком заключают индивидуальный контракт, при этом жестких ставок для конкретных должностей не предусмотрено. У нас такая система не очень распространена, в западных же странах, той же Франции, она достаточно популярна.

Именно контрактная система дает возможность для некоторых ущемлений прав одной из сторон по различным мотивам, например потому что соискатель вакансии женщина, а не мужчина. Плюс контрактной системы - свобода волеизъявления - превращается в ее минус при недостаточных гарантиях защиты прав одной из сторон. Но у нас, повторю, данная проблема не так актуальна, как для других европейских стран".

По словам других экспертов, с которыми пообщался корреспондент "РГ", если работодатель оценивает работника по гендерным или еще каким-то принципам, это говорит лишь о том, что такой руководитель не соответствует своему месту. Потому что имеют значение исключительно деловые качества человека.

Но проблемы у женщин, безусловно, возникают. В таком случае им приходится отстаивать свои права, и очень важно иметь на руках доказательства. Так как это всегда щепетильный момент: как доказать, что женщину ущемляют как женщину, а не потому, что она плохой работник, и к мужчине были бы те же самые претензии?

"Если женщина, например, столкнулась на работе с дискриминацией по половому признаку, с правовой точки зрения рекомендацией в такой ситуации может являться аудиозапись, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - При этом нужно открыто сообщить, что ведется запись беседы, а в последующем, в поисках справедливости, с этой записью обратиться в прокуратуру или в трудовую инспекцию. Захотят ли сотрудники организации разговаривать с вами при аудиозаписи большой вопрос. Но тайная запись, к сожалению, не всегда может быть достоверным доказательством вины работодателя. Тем не менее, всегда можно сказать, что записывал себя, чтобы позже послушать, как я умею держаться на переговорах. К сожалению, иные доказательства вы вряд ли получите".

В целом, по словам экспертов, разрыв в зарплатах мужчин и женщин существует практически во всех странах, но постепенно этот разрыв снижается.

Подготовил Владислав Куликов.

Как вам это?

В России женщин уже защитили

Намерение Франции ввести штрафы для компаний с гендерным неравенством говорит о том, что там нет соответствующего запретительного законодательства либо оно не работает, считает глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он напоминает, что в Трудовом кодексе РФ есть ряд статей (например, статьи 3 и 64), запрещающих дискриминацию по какому-либо признаку. Если человека не берут на работу, то он может потребовать от работодателя письменно объяснить причину отказа. А если сочтет, что ему не дали место именно из-за пола или возраста, может смело обращаться в суд или трудовую инспекцию. За трудовую дискриминацию есть даже уголовная ответственность со штрафом до 300 тысяч рублей и отстранением от должности.

Именно поэтому работодатели, как пояснили "Российской газете" в агентстве SuperJob, не указывают в вакансиях предпочтения по возрастным или гендерным признакам. И уж, конечно, никакая крупная компания не напишет, что готова платить женщинам, например, 40 тысяч рублей, а мужчинам за точно такую же работу - 50 тысяч. "Все вакансии, где есть хотя бы намек на дискриминацию любого рода, удаляются модераторами портала", - сказал пресс-секретарь SuperJob Сергей Светоченко.

"Не думаю, что в России остро стоит проблема гендерной дискриминации и нам нужно, например, пойти по пути Франции, - говорит Валерий Рязанский. - Женщины у нас работают практически во всех сферах, много женщин-руководителей, политиков и бизнесменов высшего уровня. А, например, в сфере косметологии, гостиничном бизнесе, образовании женщины зарабатывают гораздо больше мужчин. Другое дело, что может быть некоторая внутренняя дискриминация внутри коллектива. К примеру, в компании образовательная программа по повышению квалификации доступна только мужчинам. Тогда по этому нарушению нужно обращаться в трудовую инспекцию или профсоюз, если он есть в организации", - подчеркивает Валерий Рязанский.

Подготовила Ольга Игнатова.