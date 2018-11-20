Врачи рассказали, как повысить успеваемость ребенка в школе

Современные дети перегружены: уроки, продленка, кружки, репетиторы… А потом еще и домашнее задание, которое делается чуть ли не весь вечер и очень часто – за компьютером. Как сохранить здоровье ребенка и повысить его успеваемость? Советы дает главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской больницы им. З.А. Башляевой профессор Исмаил Османов.

"Всем родителям необходимо понимать, что от того, насколько правильно организован режим дня школьника, зависит его состояние здоровья, физическое развитие, работоспособность и успеваемость в школе, - рассказал он. - Правильное чередование разных видов деятельности, достаточный сон, регулярный отдых на свежем воздухе, правильное питание - все это способствует нормальному развитию ребенка".

Итак, на что же нужно обращать внимание в первую очередь? По словам Исмаила Османова, есть несколько важных правил:

1) Прежде всего, достаточный ночной сон (не менее 9-10 часов), определенное время укладывания, проветривание комнаты перед сном. В спальне желательно поддерживать комфортную температуру воздуха.

2) Не менее важный аспект - регулярное питание ребенка. 3-4 раза в день в определенные часы с обязательным употреблением овощных, жидких, мясных и рыбных блюд.

3) Необходимо не забывать об отдыхе после школы. Обязательным условием должны быть прогулки на свежем воздухе. Желательно - с подвижными играми (не менее 2 часов), а также выделение времени для творчества, помощи по дому и непременно - около часа свободного времени для занятий по интересам.

4) Отведение определенного времени для приготовления уроков поможет правильно распределить нагрузку на ребенка (согласно СанПиНам, временной объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать полтора астрономических часа во 2-3 классе, два часа в 4-5 классе, два с половиной часа в 6-8 классе, три с половиной часа в 9-11 классе - прим.ред.).

5) Для полноценного развития ребенка не стоит забывать о важности не только творческих, но и физических занятий с учетом потенциала и способностей ребенка, необходимости занятий физкультурой и регулярного общения с родителями и друзьями.

"Организуйте с раннего школьного возраста правильный режим ребенка, и это станет образом и нормой всей его жизни", - советует Исмаил Османов.