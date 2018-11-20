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20.11.2018 11:23
Рубрика: Общество

Врачи рассказали, как повысить успеваемость ребенка в школе

Текст: Ксения Колесникова
Современные дети перегружены: уроки, продленка, кружки, репетиторы… А потом еще и домашнее задание, которое делается чуть ли не весь вечер и очень часто – за компьютером. Как сохранить здоровье ребенка и повысить его успеваемость? Советы дает главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской больницы им. З.А. Башляевой профессор Исмаил Османов.
Фото: Depositphoto Фото: Depositphoto
Фото: Depositphoto

"Всем родителям необходимо понимать, что от того, насколько правильно организован режим дня школьника, зависит его состояние здоровья, физическое развитие, работоспособность и успеваемость в школе, - рассказал он. - Правильное чередование разных видов деятельности, достаточный сон, регулярный отдых на свежем воздухе, правильное питание - все это способствует нормальному развитию ребенка".

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Итак, на что же нужно обращать внимание в первую очередь? По словам Исмаила Османова, есть несколько важных правил:

1) Прежде всего, достаточный ночной сон (не менее 9-10 часов), определенное время укладывания, проветривание комнаты перед сном. В спальне желательно поддерживать комфортную температуру воздуха.

2) Не менее важный аспект - регулярное питание ребенка. 3-4 раза в день в определенные часы с обязательным употреблением овощных, жидких, мясных и рыбных блюд.

3) Необходимо не забывать об отдыхе после школы. Обязательным условием должны быть прогулки на свежем воздухе. Желательно - с подвижными играми (не менее 2 часов), а также выделение времени для творчества, помощи по дому и непременно - около часа свободного времени для занятий по интересам.

Фото: depositphotos.com
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4) Отведение определенного времени для приготовления уроков поможет правильно распределить нагрузку на ребенка (согласно СанПиНам, временной объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать полтора астрономических часа во 2-3 классе, два часа в 4-5 классе, два с половиной часа в 6-8 классе, три с половиной часа в 9-11 классе - прим.ред.).

5) Для полноценного развития ребенка не стоит забывать о важности не только творческих, но и физических занятий с учетом потенциала и способностей ребенка, необходимости занятий физкультурой и регулярного общения с родителями и друзьями.

"Организуйте с раннего школьного возраста правильный режим ребенка, и это станет образом и нормой всей его жизни", - советует Исмаил Османов.

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