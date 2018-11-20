Вышел трейлер "детского" "Дэдпула"

На YouTube-канале 20th Century Fox опубликована несказанная милота - трейлер фильма "Однажды с Дэдпулом" (Once Upon A Deadpool).

Что не шутка, не фейк и не какой-то там фанфик, а полноценное "Дэдпул"-кино. Но с "детским" рейтингом PG-13. В отличие от оригинальных лент, у которых "взрослый", "хардкорный" рейтинг R.

Соответственно, в Once Upon A Deadpool нет луж крови, куч костей и брутального юмора. Зато есть специально для него доснятые "рождественские" сценки (никак не влияющие на основной сюжет).

Что сам Дэдпул в представленном ролике презентует как "кино, просеянное через призму ребенка, и невинное".

При этом отмечено: с каждого проданного на ленту билета один доллар будет пожертвован фонду борьбы с онкологическими заболеваниями.

Российская премьера - 3 января.

Первый "Дэдпул" вышел в 2016-м и при бюджете в 58 миллионов собрал 783. Сиквел вышел в этом году и собрал по всему миру 735 миллионов долларов. У третьей части ни режиссера, ни даты премьеры пока нет. Но Райан Рейнольдс, естественно, в деле.

С рецензией "Кинократии" на "Дэдпул" можно ознакомиться здесь. На сиквел - здесь.