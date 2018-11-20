Windows 10 получит светлую тему оформления

В Windows 10 появится светла тема оформления операционной системы. Изменения коснутся всех элементов интерфейса.

Ожидается, что релиз новой темы состоится весной 2019 года и будет доступен с новым пакетом обновлений. Вместе с этим пользователи получат и новые обои рабочего стола, специально подобранные для светлого оформления.

Напомним, что дефолтная тема оформления Windows 10 сейчас выполнена в синей гамме. Позже разработчики Microsoft представили темную тему - информация о новом оформлении появилась в одной инсайдерской сборке 19H1.

Также с обновлением появится улучшенное приложение "Записки" и новые мощные инструменты для работы с печатью. А вот ожидаемых еще с осенним обновлением вкладок в "Проводнике" вряд ли стоит ждать. Информации о них пока нет.

Кстати, 20 ноября исполняется 33 года с релиза Windows 1.0. Это произошло в 1985 году, и мир с тех пор использует "окна" для работы с компьютером.