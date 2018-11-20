Курс самой популярной криптовалюты - биткоина - продолжает падать. Его позиции подтачивают накопленный негатив от нереализованных ожиданий инвесторов, а также ряд новостей. Спекулятивный ажиотаж, еще прошлым летом поднимавший курс биткоина до заоблачных 20 тысяч долларов, спал, а его восстановление, если оно состоится, - вопрос долгосрочной перспективы, считают аналитики.

В понедельник курс биткоина впервые с октября прошлого года упал ниже пяти тысяч долларов. Днем во вторник, по данным coindesk.com, криптовалюта продолжала снижаться, приближаясь к четырем тысячам долларов. Таким образом, всего за неделю биткоин потерял примерно четверть стоимости.

Искать какую-либо одну причину в падении рынка не стоит: предпосылки для снижения цен были уже давно, а последние новости стали лишь поводом для распродаж, говорит аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Особой активности на рынке уже давно не было: диапазон торговли по биткоину мог не превышать 40 долларов в день, а объемы внутридневной торговли били антирекорды чуть ли не каждый день, отмечает он.

Подобная ситуация явно отображала падение интереса к цифровым активам, считает Мащенко. "В таких условиях зарабатывать трейдерам практически невозможно, что могло привести как к выводу капитала с рынка разочаровавшимися инвесторами, так и к намеренному толчку котировок в единственную возможную в данных условиях сторону", - предполагает аналитик.

Инвесторов могли напугать хардфорк (изменение протокола и разделение криптовалюты) Bitcoin Cash, новости о снижении продаж графических процессоров Nvidia, используемых майнерами, а также недавние комментарии о том, что инициаторы ICO нарушали закон, выпуская нелицензируемые ценные бумаги, перечисляет Мащенко.

От биткоина избавляются те же люди, что скупали его в прошлом году на волне массового ажиотажа

Ровно год назад толпа испытывала чувство ажиотажа, теперь эти же инвесторы панически продают биткоин, говорит аналитик FxPro Александр Купцикевич. Будущее биткоина также зависит от майнеров - при текущем курсе во многих странах добывать его невыгодно (летом 2018 года стоимость добычи одного биткоина в Германии составляла 14 тысяч долларов, в США - 4,8 тысячи), утверждает аналитик.

Нынешняя коррекция напрямую связана с разочарованием розничных инвесторов в будущем "криптопроекта" в целом, соглашается Купцикевич. За последний год рынок так и не смог фундаментально подкрепить свою капитализацию, но масштабная коррекция и самоочищение от спекулянтов могут дать ему второй шанс, допускает Купцикевич. Но произойдет это не в ближайшее время, говорит он.