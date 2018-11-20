Новости

В московском метро произошел технический сбой 21:04
Трамп не исключил причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи 21:02
При получении взятки в 5 млн задержаны двое следователей СК РФ 20:51
Третий участок ЦКАД будет полностью готов в 2020 году 20:30
США ввели санкции против двух российских компаний 20:29
"Газпром" прокомментировал борьбу Украины с газопроводами России 20:24
Теннисистка Елена Веснина родила дочь 20:18
Под Тверью украли деньги на строительство детсада 20:06
Суд вынес приговор бывшей жене Армена Джигарханяна 19:55
Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста 19:44
Инвесторы построят в Москве новые спортивные комплексы 19:39
Легендарный каталог Otto появится на бумаге в последний раз 19:22
Полмиллиона россиян открыли индивидуальные инвестиционные счета 19:17
Подготовлены поправки о лишении постов депутатов и сенаторов 19:13
Цена нефти упала ниже $64 за баррель 19:13
В Краснодаре аварийно приземлился самолет силовых структур 19:05
Европейский инвестиционный банк подписал с РБ первые соглашения на 160 млн евро 18:48
В Москве отметили 45-летие участия РФ в миротворческих операциях ООН 18:44
Актер "Остаться в живых" рассказал, как кошка уничтожила его состояние 18:41
В Краснодаре медики сами потушили пожар в больнице 18:39
Иран рассчитывает получить кредит на 3 млрд евро для проекта "Север-Юг" 18:38
В Северодвинске проверят видео с избиением физруком школьников 18:33
Клинцевич рассказал, как Россия отреагирует на базу США в Польше 18:27
На Кубани поймали вора, совершившего 28 краж 18:24
Видео: КНДР взорвала 10 блок-постов на межкорейской границе 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
В "РГ" расскажут об итогах работы электронной ветеринарной сертификации
20.11.2018 20:17
Рубрика: Экономика

У вас курс отклеился

Инвесторы разочаровались в биткоине и обрушили его котировки
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7724 (261)
Курс самой популярной криптовалюты - биткоина - продолжает падать. Его позиции подтачивают накопленный негатив от нереализованных ожиданий инвесторов, а также ряд новостей. Спекулятивный ажиотаж, еще прошлым летом поднимавший курс биткоина до заоблачных 20 тысяч долларов, спал, а его восстановление, если оно состоится, - вопрос долгосрочной перспективы, считают аналитики.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В понедельник курс биткоина впервые с октября прошлого года упал ниже пяти тысяч долларов. Днем во вторник, по данным coindesk.com, криптовалюта продолжала снижаться, приближаясь к четырем тысячам долларов. Таким образом, всего за неделю биткоин потерял примерно четверть стоимости.

Искать какую-либо одну причину в падении рынка не стоит: предпосылки для снижения цен были уже давно, а последние новости стали лишь поводом для распродаж, говорит аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Особой активности на рынке уже давно не было: диапазон торговли по биткоину мог не превышать 40 долларов в день, а объемы внутридневной торговли били антирекорды чуть ли не каждый день, отмечает он.
22-летний миллионер потерял 24 млн долларов в биткоинах

Подобная ситуация явно отображала падение интереса к цифровым активам, считает Мащенко. "В таких условиях зарабатывать трейдерам практически невозможно, что могло привести как к выводу капитала с рынка разочаровавшимися инвесторами, так и к намеренному толчку котировок в единственную возможную в данных условиях сторону", - предполагает аналитик.

Инвесторов могли напугать хардфорк (изменение протокола и разделение криптовалюты) Bitcoin Cash, новости о снижении продаж графических процессоров Nvidia, используемых майнерами, а также недавние комментарии о том, что инициаторы ICO нарушали закон, выпуская нелицензируемые ценные бумаги, перечисляет Мащенко.

От биткоина избавляются те же люди, что скупали его в прошлом году на волне массового ажиотажа

Ровно год назад толпа испытывала чувство ажиотажа, теперь эти же инвесторы панически продают биткоин, говорит аналитик FxPro Александр Купцикевич. Будущее биткоина также зависит от майнеров - при текущем курсе во многих странах добывать его невыгодно (летом 2018 года стоимость добычи одного биткоина в Германии составляла 14 тысяч долларов, в США - 4,8 тысячи), утверждает аналитик.

Порядка 6% россиян допускают получение зарплаты в биткоинах

Нынешняя коррекция напрямую связана с разочарованием розничных инвесторов в будущем "криптопроекта" в целом, соглашается Купцикевич. За последний год рынок так и не смог фундаментально подкрепить свою капитализацию, но масштабная коррекция и самоочищение от спекулянтов могут дать ему второй шанс, допускает Купцикевич. Но произойдет это не в ближайшее время, говорит он.

Экономика Финансы Валютный рынок Виртуальные валюты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян
Песков перенаправил МИДу вопрос о "целевых мерах" ЕС по Азовскому морю
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Госдума заложила рост пенсий в бюджет ПФР
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов