Заключенный устроил стрельбу в канадской больнице

В главной больнице канадского города Кингстон заключенный устроил стрельбу, в результате которой один человек получил ранения.

По сообщению телеканала CBC, доставленный под охраной в госпиталь преступник ухитрился вытащить из кобуры одного из сопровождавших его офицеров и совершил два выстрела. К счастью, пострадавшему, чья личность пока не разглашается, немедленно оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизнь уже вне опасности. Полицейским же удалось отобрать оружие у заключенного.

Личность устроившего стрельбу также не раскрывается. В настоящее время больница работает в штатном режиме.