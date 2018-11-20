Жизненный путь патриарха Кирилла в фотографиях

20 ноября - день рождения патриарха Кирилла. Свое 72-летие Предстоятель Русской церкви встречает в своей резиденции в Переделкино. День начался для него со служения Божественной Литургии в домовом храме.

После совершения Литургии его, по словам главы пресс-службы Патриарха священника Александра Волкова, его ждала работа с документами.

- Никаких специальных мероприятий и событий у него на этот день не запланировано в связи с тем, что дальше предстоит довольно плотный график, - цитирует ТАСС слова главы пресс-службы.

Официальный портал Московской патриархии предложил в этот день посетителям сайта фотоальбом "Жизненный путь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", который начинается с фотографий его родителей, дед и отец Предстоятеля были священниками и испытали много невзгод в тяжелом для русской веры 20 веке. В фотоальбоме можно увидеть патриарха студентом, ректором Духовной академии, правящим архиеерем.