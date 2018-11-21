23 года прошло с соглашения о мире в Боснии и Герцеговине

21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо) было окончательно согласовано Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, положившее конец гражданской войне в этой бывшей югославской республике. По этому поводу в Республике Сербской сегодня объявлен праздник, в то время как в мусульмано-хорватской федерации обычный рабочий день.

Так в каком же направлении сейчас развивается БиГ? Есть ли в настоящее время точки соприкосновения и общие ориентиры у лидеров сербов, бошняков и хорватов? Каковы интересы здесь Запада и России?

Отвечая на эти вопросы, следует напомнить, что в результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

При этом именно на территории современной БиГ была проведена первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила" (30 августа - 14 сентября 1995 года), в ходе которой натовской авиацией проводились бомбардировки позиций боснийских сербов. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около 1000 авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

В соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Между тем ЦИК БиГ 6 ноября с.г. утвердила результаты состоявшихся здесь 7 октября всеобщих выборов, а 20 ноября с.г. состоялась торжественная инаугурация нового состава высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины - Президиума, в котором свои народы в течение следующих четырех лет будут представлять: бошняков - Шефик Джаферович, хорватов - Желько Комшич, сербов - Милорад Додик.

При этом Шефик Джаферович и Желько Комшич видят своих союзников главным образом на Западе. Они призывают к интеграции БиГ в НАТО, настаивают на признании Косово, диверсификации поставок газа в страну для меньшей зависимости от Москвы за счет подключения к Трансадриатическому газопроводу, а также закупок американского сжиженного газа. Россию же они рассматривают, прежде всего, как экономического партнера и большой рынок сбыта для своей сельхозпродукции и иных, производимых здесь товаров.

В то же время лидер боснийских сербов открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, заявляет о готовности до конца нынешнего года встретиться с президентом РФ, аннулировать "черные списки россиян", намерении добиваться признания Крыма на уровне Боснии и Герцеговины, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на свертывании Аппарата высокого представителя в стране и удалении иностранцев из Конституционного суда БиГ. Все это, естественно, стало поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США.

В свою очередь представители Вашингтона и Брюсселя в Сараево прилагают максимум усилий для активации Плана действий по членству в НАТО для БиГ и ускорения евроатлантической интеграции государства, что, естественно, вызывает непонимание в Москве. Так, 6 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации открыто заявил, что Россия "решительно не согласна с курсом на затягивание БиГ в НАТО".

"Такие действия лишь усиливают противоречия внутри страны", - указал он, добавив, что "мы не подписывались ни под какими обязательствами по втягиванию страны в евроатлантические структуры".

"Предусмотренный мирным соглашением 1995 года консенсус по внешнеполитическим вопросам в этом случае недостижим в силу принципиальной позиции боснийских сербов, не представляющих себе прочерчивания блоково-разделительной линии между Республикой Сербской и Сербией", - констатировал Небензя.

Кроме того, и сербский член Президиума БиГ Милорад Додик подчеркивает, что, по его мнению, на Западе желают, чтобы сербский народ молчал, но сербы обязаны говорить о преступлениях НАТО и никогда не забывать о них. Таким образом, можно констатировать, что и спустя 23 года в Боснии и Герцеговине сохраняются межэтнические противоречия, осложняющиеся различной интерпретацией трагических событий 90-х готов, а также тем, что сербы, по-прежнему, видят в качестве своих главных геополитических союзников Москву и Белград, в то время как хорваты ориентируются на Брюссель и Загреб, а бошняки - Анкару и Вашингтон.

Между тем

На днях в интервью газете "Сербский телеграф" глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада предпринимают упорные попытки превратить Балканский полуостров в плацдарм против России, в то время как Милорад Додик отстаивает интересы сербского народа и вместе с Москвой защищает Дейтонские мирные соглашения, положившие конец здесь кровопролитию в 90-х годах прошлого столетия.

"Россия - как и сербское руководство, и Милорад Додик - относится к наиболее последовательным защитникам Дейтонского мирного соглашения, в котором зафиксирован суверенитет и территориальная целостность Боснии и Герцеговины, - отметил министр. - Мы совместно выступаем за обеспечение равных прав всех трех государствообразующих народов, конституционного статуса и широких полномочий обоих образований - и Республики Сербской, и Федерации БиГ. Убеждены, что необходима передача всей полноты ответственности за происходящее в стране местным органам власти в соответствии с их компетенциями. Настало время свернуть элементы внешнего протектората, а именно - Аппарат Высокого представителя в БиГ, который стал уже просто рудиментом. Задача международного сообщества должна сводиться к содействию боснийским сторонам в расширении спектра совместных интересов, поиске собственных рецептов компромиссного урегулирования проблемных вопросов, включая реформирование системы правосудия, выведение зарубежных специалистов из состава Конституционного суда страны. Насколько мы знаем, избранный член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик также активно выступает за это".