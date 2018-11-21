Apple посоветовали сделать iPhone более "долгоиграющим"

Apple стоит больше уделять внимания августа так основной работе, а не внешнему виду iPhone, заявил Гай Кавасаки, бывший маркетолог компании.

Менеджер, ответственный в прошлом за продвижение компьютеров Macintosh, готов купить даже "потолстевший" iPhone, лишь бы он мог работать "дольше, чем сейчас".

"Если бы Apple представила телефон с удвоенным временем работы от батареи, но он был бы толще, я купил бы его на следующий день. А сейчас нужно заряжать свой смартфон дважды в день, и не дай бог вы забудете это сделать", - цитирует Кавасаки The Australian Financial Review.

По мнению экс-сотрудника из Купертино, малая автономность не дает полноценно использовать смартфоны вместо компьютеров или ноутбуков там, где это могло бы быть возможно.

iPad как раз может выступать заменой обоих устройств. Все основные рабочие задачи, признался Кавасаки, выполняет на планшете. А вот более молодое поколение - он привел в пример своих детей 23-25 лет - предпочитают связку ноутбук-смартфон.

Отметим, что новейший iPhone XR был признан самым "долгоиграющим" среди всех смартфонов Apple.