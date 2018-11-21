Арбитры ВТО рассудят споры России с США и Евросоюзом

Всемирная торговая организация учредила третейские группы по иску Евросоюза против России по делу о свинине и по инициированному Россией спору с США о пошлинах на сталь и алюминий.

Второе дело - часть глобального спора экспортеров с США, которые в марте ввели повышенные пошлины на сталь и алюминий. Они применяются для всех стран, кроме Австралии и Аргентины (из-под пошлин на сталь исключены еще Бразилия и Корея).

Формально процедура разбирательства в третейской группе рассчитана на год, но в реальности может продлиться дольше, говорит ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов. Во-первых, из-за перегруженности Органа по разрешению споров (DSB) ВТО, во-вторых, DSB предстоит вынести решение по аналогичным искам, поданным другими экспортерами, а помимо России американские пошлины обжалуют Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция, и эти споры выходят на рассмотрение третейскими группами практически синхронно (в большинстве из них учреждение групп состоялось также 21 ноября). Наконец, в-третьих, и это делает невозможными какие-либо прогнозы по итогу разбирательства, предмет спора попадает в "серые зоны" правил ВТО: введение пошлин мотивировано США в основном "соображениями национальной безопасности", а по мнению российской стороны, как и других обратившихся в ВТО стран, по своему характеру американские пошлины являются специальными защитными мерами - с юридической точки зрения эти вещи несопоставимы, налицо правовая коллизия. В условиях "торговых войн" и неопределенной позиции США по реформе ВТО эти "серые зоны" могут превратиться в "черные дыры", опасается Александр Пахомов.

Спор по свинине также будет окончен нескоро, причем дело уже имеет длинную историю: в начале 2014 года Россия запретила импорт этой продукции из ЕС из-за вспышек вируса африканской чумы свиней в Польше и Литве, в апреле того же года ЕС пожаловался в ВТО, два года спустя DSB признал запрет в целом противоречащим ее правилам. Россия это решение оспорила, но в 2017 году Апелляционный орган ВТО отклонил апелляцию. Связанные с АЧС ограничения были отменены, однако фактически запрет на импорт свинины из ЕС остался в силе, но уже по линии продуктового эмбарго 2014 года. Россия, по оценке ЕС, не исполнила решение третейской группы и Апелляционного органа ВТО. Россия настаивает на обратном - исходит из того, что полностью и своевременно исполнила решение по спору, заявили в минэкономразвития.