Арестованный киевскими властями сухогруз покинул Украину

Сухогруз Comet, арестованный в начале ноября в порту Мариуполя киевскими властями в ответ на российские санкции, покинул Украину, свидетельствуют данные мониторингового ресурса MarineTraffic.

Судно прошло через пролив Босфор и сейчас находится в Мраморном море. Напомним, первого ноября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте в мариупольском порту сухогруза, следовавшего из России в Бельгию. Якобы на его борту должны были находиться три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината из Луганской области.

По данным СМИ, судно принадлежит компании из Голландии, ходит под флагом Либерии и управляется сингапурской компанией. За груз отвечает бельгийская компания. Большая часть экипажа является украинцами.

Напомним, ситуация а акватории Азовского моря обострилась после того, как в мае погранслужба Украины задержала российское рыболовецкое судно "Норд". В ответ российские пограничники усилили досмотры украинских судов. Киев также начал переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море.

По утверждению погранслужбы Украины, в поле зрения находятся порядка 940 "судов-нарушителей". Эксперты полагают, что нагнетание напряжения в Азовском море Киеву нужно для привлечения внимания Запада, теряющего интерес к украинской тематике.