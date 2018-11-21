Ассоциация юристов открыла мобильные пункты бесплатных консультаций

Ассоциация юристов России составит горячий список правовых вопросов, которые больше всего тревожат граждан. Об этом сообщила первый заместитель исполнительного директора - руководителя Аппарата АЮР Ольга Парамонова.

Информацию для размышлений возьмут из итогов Всероссийского дня бесплатной правовой помощи, проведенного накануне ассоциацией.

"Мы подведем итоги и составим топ самых интересных вопросов", - сказала Ольга Парамонова. Но уже сейчас можно сказать, что основные вопросы, с которыми обращаются граждане, это жилищное законодательство, трудовое право, в том числе незаконные увольнения, восстановление на работе. Чаще всего в центры бесплатной юридической помощи обращаются пенсионеры, их большинство. Также нередко приходят за помощью безработные граждане, несовершеннолетние, инвалиды, работники бюджетной сферы. Председатель АЮР, ректор Университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев подчеркнул, что бесплатная помощь одно из основных направлений работы Ассоциации.

Ежедневно ее оказывают 750 центров по всей стране. В ряде региональных отделений даже работают мобильные пункты по оказанию бесплатной юридической помощи (автобусы, автомобили), оборудованные необходимой техникой. Такие передвижные пункты используются для помощи жителям отдаленных районов. В целом за восемь лет бесплатную юридическую помощь по проекту Ассоциации юристов России получили более 600 тысяч граждан. Регулярно проходят и дни бесплатной помощи, когда количество таких пунктов резко увеличивается.

"Мы видим, насколько активно эта работа ведется, насколько заинтересованы и мотивированы те руководители, которые реализуют данный проект. Мне кажется, что в этом залог нашего успеха", - говорит Виктор Блажеев.